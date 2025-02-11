نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11 فبراير.. الأرصاد تحذر المواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11 فبراير.. مع تزايد اهتمام المواطنين بمعرفة تفاصيل الأحوال الجوية اليومية، خاصة مع تقلبات الطقس في هذا الوقت من العام، يبحث الكثيرون عن توقعات حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11 فبراير، لاتخاذ احتياطاتهم اللازمة سواء أثناء التنقل أو في أنشطتهم اليومية.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11 فبراير

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11 فبراير

وفي هذا الإطار، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا جديدًا يكشف عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة، مع تحذيرات من استمرار انخفاض درجات الحرارة وحالة من عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها البلاد.

طقس اليوم الثلاثاء

أوضحت الهيئة أن البلاد لا تزال تحت تأثير منخفض جوي يتسبب في تراجع درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

وتوقعت أن يسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات النهار على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون معتدل الحرارة في شمال الصعيد، ومائل للدفء على مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ومع غروب الشمس، تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، ليصبح الطقس شديد البرودة ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح في معظم الأنحاء.

فرص سقوط الأمطار وتحذيرات الأرصاد

وأشارت خرائط الطقس إلى احتمالية سقوط أمطار تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

كما قد تمتد هذه الأمطار بشكل خفيف إلى بعض مناطق جنوب الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وذلك على فترات متقطعة.

وفي هذا السياق، حذرت الهيئة من نشاط الرياح المتوقع، خاصة في مناطق السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مما قد يؤدي إلى زيادة الإحساس ببرودة الطقس واضطرابات في حركة الملاحة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 17° والصغرى 11°

العظمى 17° والصغرى 11° السواحل الشمالية: العظمى 17° والصغرى 10°

العظمى 17° والصغرى 10° شمال الصعيد: العظمى 18° والصغرى 7°

العظمى 18° والصغرى 7° جنوب الصعيد: العظمى 22° والصغرى 10°

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11 فبراير

وتنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وتوخي الحذر أثناء القيادة في المناطق التي تشهد سقوط أمطار أو نشاطًا في الرياح.