بيان هام من وزارة العمل بشأن إعلان فرص عمل المغرب

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 فبراير 2025 07:32 صباحاً - تؤكد وزارة العمل بشأن ما يثار على بعض مواقع السوشيال ميديا عن ما نشرته الوزارة منذ أيام قليلة، بتوفير فرص عمل لممرضات مصريات في إحدى منشآت الرعاية الصحية بالمغرب..أن الوزارة أعلنت عن هذه الوظائف بعد تلقيها طلبات من شركة " رواج لتطوير الموارد السعودية" ،وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير الموارد البشرية وإدارة الكفاءات ..وتنشر الوزارة مع هذا البيان المستندات الدالة على استلامها رسالة رسمية من مكتب التمثيل العمالي بالرياض ،عقب تلقيه طلبية من "رواج " ،وهو ما دفع الوزارة إلى سرعة الإعلان عن هذه الطلبية في إطار دورها في توفير فرص عمل للشباب المصري بالخارج ..كما تؤكد الوزارة أن تكذيب أو تشكيك البعض لما نشرته الوزارة غير صحيح ،خاصة وأن ما جرى الاعلان عنه،جاء من واقع الوثائق والخطابات الرسمية التي تلقتها "الوزارة" التي لا تنشر اي اعلانات خاصة بالوظائف الا بعد تلقيها طلبات من شركات وجهات رسمية ..وتهيب الوزارة بكافة وسائل الإعلام بتحري الدقة ،ومعرفة الحقائق من مصادرها..