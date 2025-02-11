شاهد.. بن شرقي يرتدي القميص رقم 34

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 فبراير 2025 12:32 صباحاً - استقر المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي الجديد على ارتداء القميص رقم 34 في تجربته الجديدة مع القلعة الحمراء، حيث فضل اختيار الرقم دعما لمواطنه عبد الحق نوري لاعب أياكس الهولندي السابق، والذي عاش في غيبوبة لمدة 5 سنوات.

وخرج المغربى أشرف بن شرقى ، الوافد الجديد للنادى الأهلى، من حسابات الجهاز الفنى للفريق بقيادة مارسيل فى مباراة غزل المحلة المقبلة بالدوري، بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى لاستعادة جاهزيته الفنية والبدنية.

ويستعد الأهلى لمواجهة غزل المحلة فى السابعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة ببطولة الدوري المصري.

ويخضع أشرف بن شرقى لفحص طبى بمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى بالفريق؛ لتحديد مدى جاهزيته للمشاركة فى المباريات بعد معاناته من إصابة مع فريقه القديم.

وقال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي، إن أشرف بن شرقى لم تكتمل جاهزيته الطبية والبدنية ونزوله التدريب وفقا للبرنامج الموضوع له، لأن أشرف بن شرقى انضم لصفوف الأهلى عنده شد فى العضلة الأمامية من الدرجة الأولى تعرض لها في فريقه السابق الريان القطري.