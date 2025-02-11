نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي بالقاهرة بمشاركة 81 دولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدًا الثلاثاء 11 فبراير 2025 فعاليات المؤتمر الدولي الأول للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، الذي تستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالقاهرة، ويستمر على مدار ثلاثة أيام، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ويشهد المؤتمر مشاركة 138 هيئة ومنظمة دولية من 81 دولة، حيث يهدف إلى تبادل الأفكار والرؤى حول الأساليب الإدارية المبتكرة في نظم الضمان الاجتماعي، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية لدعم منظومة الشمول المالي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويشكل المؤتمر منصة مهمة لتبادل الخبرات بين الدول، واستعراض التجارب الابتكارية في أنظمة الضمان الاجتماعي، بحضور نخبة من المتحدثين من المنظمات الاقتصادية العالمية، وصنّاع السياسات، وصناديق التقاعد الحكومية والخاصة.

وتتضمن أجندة المؤتمر نقاشات معمقة حول أنظمة التقاعد، والابتكار في الضمان الاجتماعي المصري، وتطور الحوكمة والإدارة، وبناء مؤسسات مرنة وقادرة على الاستجابة السريعة للتحديات، كما سيتم تسليط الضوء على الحلول المبتكرة في أوقات الأزمات، واستعراض تجارب الدول المشاركة، بالإضافة إلى ورش عمل تعليمية متخصصة في الابتكار.