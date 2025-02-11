نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي أمام لجنة حقوق الإنسان: تكامل خدمات الحماية الاجتماعية لمستفيدي "تكافل وكرامة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برنامج "تكافل وكرامة" يستهدف الفئات الأولى بالرعاية، والتي تشمل الأسر والأفراد تحت خط الفقر، الأرامل، المطلقات، المهجورات، والأطفال من حديثي الولادة وحتى التعليم الجامعي، إضافة إلى كبار السن فوق 65 عامًا سواء في الأسر أو المؤسسات.

وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، أن البرنامج يشمل أيضًا الأشخاص ذوي الإعاقة، أيتام الأسر البديلة والمؤسسات، الفتيات فوق 50 عامًا غير المتزوجات أو غير العاملات، المتعرضين للحوادث والكوارث الفردية أو الجماعية، فضلًا عن فئات العمالة غير المنتظمة.

تكامل خدمات الحماية الاجتماعية للمستفيدين

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن المستفيدين من "تكافل وكرامة" لا يحصلون على دعم نقدي فقط، بل يتمتعون بخدمات حماية اجتماعية متكاملة تشمل:

الرعاية الصحية: العلاج على نفقة الدولة، التأمين الصحي العام والشامل، والرعاية الصحية لغير القادرين.

الدعم التعليمي: الإعفاء من المصروفات الدراسية، توفير فصول محو الأمية.

الدعم الاجتماعي: بطاقة الخدمات المتكاملة، خدمات الألف يوم الأولى في حياة الطفل، ورفع الوعي المجتمعي.

المبادرات الرئاسية: الاستفادة من مبادرات مثل "100 مليون صحة" و"بداية جديدة".

التمكين الاقتصادي: توفير خدمات مصرفية وغير مصرفية لدعم الأسر اقتصاديًا.

الدعم الغذائي: الحصول على السلع التموينية والخبز المدعم.

تعزيز الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تعمل على تعزيز آليات الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع تكامل الخدمات المقدمة لتوفير حياة كريمة للمستفيدين، بما يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.