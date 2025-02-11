نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل حالة الطقس الثلاثاء في مصر ودرجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس، درجات الحرارة المتوقعة أبرز ما أشارت إليه الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، عبر بيانها الرسمي، حالة الطقس غدا الثلاثاء 11 فبراير 2025، مشيرةً إلى أن البلاد ستشهد طقسًا باردًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما سيكون مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. ومع حلول الليل، يصبح الطقس شديد البرودة، خاصة في الساعات المتأخرة والصباح الباكر.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء في مختلف المناطق

الطقس في القاهرة الكبرى ومدن القناة: العظمى 17° والصغرى 11°.

حالة الطقس جنوب الوجه البحري: العظمى 16° والصغرى 10°.

الطقس في الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: العظمى 17° والصغرى 10°.

حالة الطقس في السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 18° والصغرى 10°.

الطقس في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 22° والصغرى 12°.

حالة الطقس في شمال الصعيد: العظمى 18° والصغرى 7°.

الطقس في جنوب الصعيد: العظمى 22° والصغرى 10°.

حالة الأمطار المتوقعة غدًا

تشير التوقعات إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، وذلك على النحو التالي:

جنوب الوجه البحري: فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا.

السواحل الشمالية الشرقية: أمطار خفيفة قد تكون متوسطة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة.



سرعة الرياح وحالة السحب

الرياح ستكون معتدلة بشكل عام، لكنها ستنشط في بعض المناطق، خصوصًا في شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حيث تصل سرعة الرياح أحيانًا إلى 40 كم/س.

أما السحب، فستكون السماء غائمة جزئيًا في جميع المناطق، مع فرص لسقوط أمطار في بعض المناطق المذكورة سابقًا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

البحر المتوسط: حالته معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 إلى 2.25 متر.

البحر الأحمر: حالته معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 إلى 2.25 متر.

نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين

ارتداء الملابس الثقيلة، خاصة في فترات الليل والصباح الباكر، نظرًا لانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ. متابعة تحديثات الطقس بشكل دوري من خلال الهيئة العامة للأرصاد الجوية. تجنب الأنشطة البحرية في المناطق التي تشهد اضطرابًا نسبيًا في حركة الأمواج. القيادة بحذر أثناء سقوط الأمطار، خاصة في الطرق السريعة والمناطق الساحلية.

وختامًا تشير توقعات الطقس ليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025 إلى استمرار الأجواء الباردة في مختلف أنحاء الجمهورية، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في بعض المناطق، لذا ينصح المواطنون باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة انخفاض درجات الحرارة والتقلبات الجوية.