نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صندوق مكافحة الإدمان يواصل حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية خلال الفصل الدراسي الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية خلال الفصل الدراسي الثاني، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الأمانة العامة للصحة النفسية، والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم.

وأكد الصندوق أن حملات الكشف تجري بشكل مفاجئ في مختلف المحافظات داخل مقرات المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقه، بما في ذلك الإحالة إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، وإخطار وزارة التربية والتعليم لاتخاذ إجراءات الفصل الفوري.

حملات مفاجئة وتعاون بين الجهات المعنية

أوضح الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الحملات مستمرة طوال العام الدراسي لضمان سلامة الطلاب، ويتم تنفيذها بشكل مفاجئ لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأضاف أن نتائج التحاليل التوكيدية تُرسل إلى وزارة التربية والتعليم لفصل السائقين الذين يثبت تعاطيهم المخدرات، مع تحرير محاضر رسمية وإحالتها إلى النيابة.

الخط الساخن لتلقي شكاوى أولياء الأمور

أعلن الصندوق أن الخط الساخن "16023" مخصص لتلقي شكاوى أولياء الأمور حول اشتباههم في تعاطي سائقي الحافلات المدرسية المواد المخدرة، وبناءً على هذه الشكاوى، يتم تنفيذ حملات كشف مفاجئة على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات يُفصل من عمله فورًا ويحال إلى النيابة.

علامات تشير إلى تعاطي المخدرات بين السائقين

حذّر الصندوق من بعض العلامات التي قد تشير إلى تعاطي السائق للمخدرات، وتشمل:

احمرار العين وظهور هالات سوداء تحتها.

عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية والمظهر.

الحديث بعصبية زائدة أو بطء مبالغ فيه.

عدم الاتزان أثناء القيادة، والسير بسرعة غير طبيعية (إما مفرطة أو بطيئة جدًا).

ضعف القدرة على تقدير المسافات أثناء القيادة.

التزام مستمر لضمان سلامة الطلاب

يؤكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص الدولة على تأمين بيئة آمنة للطلاب أثناء تنقلهم بالحافلات المدرسية، مع استمرار الجهود لضبط وردع المخالفين للحفاظ على سلامة الأطفال والمجتمع.

1000300996