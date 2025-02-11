نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التضامن الاجتماعي تطلق مبادرة "أحلام الأجيال" لتعزيز الدمج بين كبار السن والأبناء بمؤسسات الرعاية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، برعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، النسخة الأولى من مبادرة "أحلام الأجيال"، والتي تهدف إلى تحقيق الدمج بين كبار السن والأبناء داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتعزيز بيئة أسرية إيجابية تقوم على التعاون والتكافل بين الأجيال.

وانطلقت المرحلة الأولى من المبادرة في محافظة الإسكندرية، بمشاركة 50 مسنًا من دار الهداية و40 طفلًا من دار الوداد، حيث تضمنت الفعاليات أنشطة متنوعة شملت مسابقات فنية وثقافية، وفنونًا مشتركة بين الأطفال وكبار السن، إلى جانب الاحتفال بأعياد ميلاد الأطفال من مواليد شهر فبراير. كما تم تقديم خدمات طبية وصحية لكبار السن بالتعاون مع فرق الهلال الأحمر المصري.

وفي هذا السياق، أكد وائل عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، أن المبادرة تستهدف تنفيذ أربع مراحل في عدد من المحافظات، وهي: الإسكندرية، الإسماعيلية، دمياط، والجيزة، وذلك في إطار تجربة اجتماعية تهدف إلى تعزيز قيم العائلة والتكافل بين الأجيال المختلفة.

من جانبه، أوضح محمود شعبان، مدير الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، أن المرحلة الأولى من المبادرة تمت بالتعاون مع مؤسسة أجاويد للتنمية وجمعية الرعاية الاجتماعية بكرموز، مشيرًا إلى الإقبال الكبير والتفاعل الإيجابي من كبار السن والأطفال، مما يعكس أهمية الدمج الاجتماعي في تحسين القدرات النفسية والاجتماعية لكلا الطرفين.

وتأتي مبادرة "أحلام الأجيال" في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز سياسات الرعاية وتحسين الخدمات المقدمة لكبار السن والأطفال، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر ترابطًا وإنسانية.

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