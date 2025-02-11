نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي بمسؤولين أمريكيين لبحث العلاقات الثنائية وتطورات الشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، بكل من مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ومنسق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي، واريك تريجر.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مؤكدًا حرص الجانبين على دعم أطر التعاون المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة.

وأشاد الوزير عبد العاطي بالشراكة الممتدة بين البلدين عبر أكثر من أربعة عقود، معربًا عن تطلع مصر للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة لتعزيز هذه الشراكة في مختلف المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المناقشات شملت مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتطورات المتلاحقة في قطاع غزة.

وأكد الوزير عبد العاطي على أهمية استمرار التنسيق مع الإدارة الأمريكية لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، مستعرضًا جهود مصر في متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار غزة مع الحفاظ على بقاء الفلسطينيين في أراضيهم.

كما شدد الوزير على ضرورة إيجاد أفق سياسي واضح يؤدي إلى تسوية نهائية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.