نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن أمام لجنة حقوق الإنسان: "تكافل وكرامة" يعزز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برنامج "تكافل وكرامة" يمثل إحدى الأدوات المهمة لدعم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مصر. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، وبحضور أعضاء اللجنة، حيث تم استعراض ما تم تحقيقه في البرنامج ودوره في تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا.

آلية عمل البرنامج والمشروطية الاجتماعية

وأوضحت وزيرة التضامن أن البرنامج يقدم مساعدات نقدية مشروطة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر الأولى بالرعاية، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة من خلال التعاون مع الجهات المعنية.

وأشارت إلى أن البرنامج يشترط على الأسر المستفيدة ضمان التزام الأطفال بالتعليم والرعاية الصحية، وذلك من خلال:

المشروطية الصحية: ضرورة متابعة برامج الرعاية الصحية للأطفال حتى سن 6 سنوات، وقيام الأمهات الحوامل بمتابعة الحمل وإجراء التطعيمات اللازمة، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

المشروطية التعليمية: تسجيل الأطفال في مراحل التعليم المختلفة بنسبة حضور لا تقل عن 80%، مع متابعة انتظام النجاح في التعليم فوق المتوسط والجامعي حتى سن 26 عامًا، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

شروط الاستحقاق والاستمرارية في البرنامج

وأشارت الوزيرة إلى أن الاستفادة من "تكافل" تشمل الأسر التي لديها أطفال من سن الميلاد حتى 26 عامًا، بالإضافة إلى أبناء المطلقات والأرامل ونزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، كما أكدت أن استمرار الحصول على الدعم النقدي مشروط بالتزام الأسر بالمتطلبات الصحية والتعليمية المحددة.

وختمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن الحكومة تواصل تطوير آليات متابعة البرنامج لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق الأثر المرجو في تحسين جودة الحياة للأسر الفقيرة، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.

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