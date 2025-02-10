أستاذ علم المصريات لـ"الحياة": شارع المعز يضم كثافة معمارية إسلامية فريدة في العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 فبراير 2025 11:32 مساءً - قالت الدكتورة جيهان زكى أستاذ علم المصريات، إن شارع المعز فى حى الجمالية هو الشارع الوحيد في العالم الذى يضم كثافة معمارية اسلامية الوحيدة في العالم، حيث تم ترميمه في عهد فاروق حسنى وكان حاجة مبهجة ورائعة.

أضافت أستاذ علم المصريات، في حوار ببرنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، من حظنا ان المتحف المصري الكبير العالم ينتظره وكم الشوق لهذه المنصة الدولية الجميلة المتميزة بموقعها المتميز ومحتواها الفريد، مضيفة: زى الهرم دي مناطق سهلة التسويق لامتلاكها مخزون يسوق لها".