أستاذ علم المصريات لـ"قناة الحياة": فيديو مستر بيست نموذج يجب أن يتكرر بالمواقع التراثية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 فبراير 2025 11:32 مساءً - قالت الدكتورة جيهان زكى أستاذ علم المصريات، إن الهرم الأكبر له سحر خاص، للمصريين والعالم الغربى، وظهر ذلك في مشاهدات فيلم اليوتيوبر العالمى مستر بيست، موضحة أنه نموذج يجب أن يحتذى به في المواقع التراثية الأخرى، وعند طالب التصوير في الأماكن الأثرية يكون وفق القواعد المتبعة.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، فيلم مستر بيست، أفضل دعاية بالنسبة لمصر، فهو حامل للتاريخ والتراث، مؤكدة أن علم المصريات بدايته كانت غربية وتدل على اهتمام الغرب بالتاريخ والحضارة المصرية.

وأشارت إلى أن هناك جزء عند كل غربي متعلقة بمصر القديمة، ويحبونها جدا، مؤكدة أن ذلك يربطوها مع حضارتهم، مثل اليونانيين.

وعرض مستر بيست، جيمي دونالدسون، اليوتيوبر الشهير عالميًا والفاعل الخيري، ما وصفه بـ "أعظم فيديو في تاريخه"، والذي يتضمن تحدي الـ 100 ساعة من قلب هضبة أهرامات الجيزة الأيقونية.