مجاور" يشهد اصطفاف قافلة التحالف الوطني "إيد واحدة" لدعم أكثر من 90 ألف مستفيد خلال توقفها بالعريش (صور )

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 فبراير 2025 10:31 مساءً -

شهد اللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، يرافقه السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني، وحاتم متولي، نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف، وعلي غيط، وكيل وزارة التضامن بشمال سيناء، اصطفاف شاحنات قافلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التي جاءت تحت عنوان إيد واحدة ، خلال تواجدها أمام ديوان عام محافظة شمال سيناء.

وتفقد محافظ شمال سيناء، والسفيرة نبيلة مكرم والوفد المرافق المساعدات الخيرية اصطفاف سيارات القافلة و تم استعراض لنماذج من محتويات القافلة، وعقب ذلك، انتقل الوفد إلى المدينة الشبابية بالعريش لمتابعة الأنشطة المقامة بها، وتوزيع عدد من المساعدات على المستفيدين.

وقال علي غيط، وكيل وزارة التضامن، إن القافلة تأتي في إطار جهوده المستمرة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الثلاثاء، قافلة "إيد واحدة" الأولى والتي تستهدف توحيد جهود مؤسسات التحالف الوطني والوصول الى أكبر عدد من الاسر الأولى بالرعاية.مشيرا إلى أنه سيتم توزيع مشتملات القافلة على أهالي قرية الروضة وقرية بمركز بئر العبد ، وقرى مركز مدينة نخل والحسنة بوسط سيناء.

وأشار "غيط"، إلى أن هذه القافلة تعد الأولى من قبل التحالف لمحافظة شمال سيناء وستستمر لمدة ثلاث أيام، مستهدفةة أكثر من 90 ألف مستفيد، وبمشاركة 13 مؤسسة من مؤسسات التحالف (حياة كريمة، مصر الخير، صناع الحياة، الاورمان، صناع الخير، جمعية مسجد الدكتور مصطفى محمود، مؤسسة أبو العينين، مؤسسة الجارحي، رسالة، بنك الطعام، بنك الشفاء، الجود، راعي مصر).

وبحسب، حاتم متولي نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف

تشمل القافلة حزمة متنوعة من الخدمات، حيث تضمنت خدمات طبية متكاملة تشمل الكشف والعلاج في تخصصات الباطنة، الجلدية، الأسنان، الرمد، الأطفال، والأنف والأذن، إلى جانب قياس النظر، وفحوصات الضغط والسكر،.

كما تشمل توزيع المساعدات والتي تحوي 15 الف كرتونة غذائية، 7 آلاف لحاف، طن لحوم، 17 الف وجبة الساخنة، بالإضافة إلى أنشطة التمكين الاقتصادي وتجهيز العرائس وإقامة معرض ل 7 آلاف قطعة ملابس ومكتبة متنقلة للأطفال ومسرح فنون شعبية، وغيرها من الأنشطة التنموية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للأهالي.

أوضاف نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف، أن القافلة تأتي في إطار جهود حملة "ايد واحدة" في جميع محافظات مصر لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتقديم الدعم المباشر للمجتمعات الأولى بالرعاية، انطلاقًا من دوره الرائد في تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني.