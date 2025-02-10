عاجل-الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا ودرجات الحرارة..أمطار شديدة على عدة مناطق

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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا ودرجات الحرارة.. أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق.

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تقلبات جوية وأمطار متفاوتة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا الثلاثاء الموافق 11 من فبراير 2025

تشهد البلاد غدًا، الثلاثاء 11 فبراير 2025، استمرارًا لحالة عدم الاستقرار الجوي، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويأتي ذلك نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي، مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق.

أحوال الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء الموافق 11 من فبراير 2025

يسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات النهار في القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، بينما يكون معتدلًا في شمال الصعيد، ودافئًا نسبيًا في جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما خلال الليل والساعات الأولى من الصباح، فيسود طقس شديد البرودة على أغلب المناطق.

فرص سقوط الأمطار غدًا الثلاثاء الموافق 11 من فبراير 2025

تشير خرائط الطقس إلى احتمالية سقوط أمطار تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وتمتد الأمطار الخفيفة إلى أجزاء من جنوب الوجه البحري وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

حالة الطقس

نشاط الرياح وتحذيرات الأرصاد الجوية غدًا الثلاثاء الموافق 11 من فبراير 2025

حذرت هيئة الأرصاد من نشاط للرياح على مناطق عدة، تشمل السواحل الشمالية الغربية، جنوب سيناء، وشمال الصعيد، وهو ما قد يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تأتي درجات الحرارة غدًا الثلاثاء كما يلي:

• القاهرة والوجه البحري: العظمى 17° والصغرى 11°

• السواحل الشمالية: العظمى 17° والصغرى 10°

• شمال الصعيد: العظمى 18° والصغرى 7°

• جنوب الصعيد: العظمى 22° والصغرى 10°

كما تدعو الأرصاد المواطنين إلى توخي الحذر، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وارتداء الملابس الثقيلة تجنبًا للبرد القارس.

كما يُنصح السائقون بتوخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في المناطق التي تشهد سقوط أمطار ونشاطًا للرياح.