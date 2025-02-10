حالة طقس غدًا.. اعرف أماكن سقوط الأمطار فى المحافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 فبراير 2025 09:31 مساءً - يبحث الكثير من المواطنين طوال الوقت عن حالة الطقس فى مختلف أنحاء الجمهورية، وبخاصة مع انخفاض درجات الحرارة بعد نهاية شهر طوبة الذى يتسم بالصقيع وحلول شهر أمشير الذى يطلق عليه "أمشير أبو الزعابيب الكتير" وذلك لكثرة هبوب الرياح فيه وتوقعات سقوط الأمطار.

فقد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعها بأن يسود غدًا الثلاثاء 11 فبراير 2025، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وذكرت هيئة الأرصاد فى بيانها أنها من المتوقع غدا فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وفرص أمطار خفيفة تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

والبحر الأحمر معتدل: ارتفاع الأمواج (1.5) : (2) متر، والبحر المتوسط: معتدل وارتفاع الأمواج (1.5: 2) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتى: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 19 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة.