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أحمد جودة - القاهرة - شهدت أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم، الاثنين 10 فبراير 2025، ارتفاعًا ملحوظًا، متأثرة بالقفزة التاريخية في سعر الأوقية عالميًا، والتي سجلت 2905 دولارات لأول مرة في تاريخ تسعير الذهب، هذه الزيادة انعكست بشكل مباشر على السوق المحلي، حيث شهدت مختلف العيارات ارتفاعات كبيرة، مما أثار اهتمام المستثمرين والمستهلكين الذين يتابعون تحركات الذهب بشكل مستمر.

ارتفاع الذهب في الأسواق العالمية وتأثيره على مصر

تزامن هذا الارتفاع الكبير في سعر الذهب مع حالة من الترقب في الأسواق العالمية، حيث أدى ضعف الدولار الأمريكي وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن إلى دفع الأسعار لمستويات غير مسبوقة. ومع افتتاح التداولات في مصر، ارتفعت أسعار الذهب بمتوسط 65 جنيهًا للجرام، ما عزز من حالة القلق بين المشترين وأصحاب محال الذهب، الذين يتوقعون استمرار الصعود خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب.. جرام عيار 24

السعر الحالي: 4640 جنيهًا

السعر السابق: 4611 جنيهًا

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 بمقدار 11 جنيهًا مقارنة بالسعر السابق.

سعر الذهب.. جرام عيار 22

السعر الحالي: 4253 جنيهًا

السعر السابق: 4226 جنيهًا

شهد جرام الذهب عيار 22 زيادة قدرها 10 جنيهات عن سعره السابق.

سعر الذهب.. جرام عيار 21

السعر الحالي: 4060 جنيهًا

السعر السابق: 4035 جنيهًا

سجل الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في الأسواق المصرية، ارتفاعًا بمقدار 10 جنيهات.

سعر الذهب.. جرام عيار 18

السعر الحالي: 3480 جنيهًا

السعر السابق: 3458 جنيهًا

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 بمقدار 9 جنيهات مقارنة بالسعر السابق.

سعر الذهب.. جرام عيار 14

السعر الحالي: 2707 جنيهات

السعر السابق: 2690 جنيهًا

حقق الذهب عيار 14 زيادة طفيفة بلغت 7 جنيهات عن سعره السابق.

عاجل- الذهب يواصل الصعود بلا توقف: عيار 21 يسجل 4075 جنيهًا.. هل يكسر حاجزًا جديدا قريبًا؟

سعر الذهب.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

استقرار عند: 50.33 جنيهًا للشراء – 50.23 جنيهًا للبيع

لم يشهد سعر الدولار أي تغييرات ملحوظة اليوم، مما ساهم في استقرار الأسواق المالية المحلية.

سعر الذهب.. سعر أونصة الذهب عالميًا

السعر الحالي: 2902 دولارًا

السعر السابق: 2901.5 دولارًا

ارتفع سعر الأونصة عالميًا بمقدار 5 دولارات، ما انعكس على أسعار الذهب محليًا.

سعر الذهب.. سعر الجنيه الذهب

السعر الحالي: 32480 جنيهًا

السعر السابق: 32455 جنيهًا

ارتفع سعر الجنيه الذهب بمقدار 80 جنيهًا، متأثرًا بارتفاع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.