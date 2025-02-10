نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مصر تُجدد التأكيد على حق الفلسطينيين في العودة وإقامة دولتهم المستقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جددت جمهورية مصر العربية تأكيد موقفها الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه، تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، مؤكدة أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت مصر في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية، أن المنطقة تمر بمرحلة حرجة تتطلب تحركًا دوليًا سريعًا لمواجهة التحديات الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة وما تبعه من تداعيات يعكس حجم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني. وأكدت مصر أن السبيل الوحيد لمواجهة هذه المخاطر هو تبني المجتمع الدولي نهجًا يضمن حقوق جميع شعوب المنطقة دون تفرقة أو تمييز.

ودعت مصر المجتمع الدولي، بكافة مكوناته الإقليمية والدولية، إلى التوحد خلف رؤية سياسية تُنهي الظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني، وتنهي معاناته المستمرة، وتتيح له استعادة حقوقه المشروعة التي لا يمكن التنازل عنها.

وشدد البيان على رفض مصر لأي مساس بحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك حقهم في تقرير المصير، والاستقلال، وحق العودة للاجئين الذين أُجبروا على مغادرة وطنهم، مؤكدة أن هذه الحقوق يجب أن تُحترم وفقًا للقيم الإنسانية، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة.

وأعربت مصر عن إصرارها على التعاون مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، بما يتماشى مع القوانين والشرعية الدولية.