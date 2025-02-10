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أحمد جودة - القاهرة - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر ما يبدو وكأنه اختراق لقناة 14 الإسرائيلية بواسطة هاكر مصري يُدعى أحمد عثمان.

الفيديو يظهر في البداية بثًا مباشرًا من القناة، ثم فجأة تختفي صورة الضيوف ليحل محلها العلم المصري، مع صوت النشيد الوطني المصري، وتظهر على الشاشة رسالة مكتوب عليها: "تم تسجيل الدخول بواسطة الهاكر المصري أحمد عثمان"، كما تضمنت الشاشة رسالة أخرى تقول: "نرفض تهجير سكان غزة من أرضهم.. ستبقى فلسطين حرة".

إلا أن وسائل الإعلام المصرية سارعت لتفنيد هذا الادعاء، موضحةً أن الاختراق المزعوم لم يحدث. وأكدت أن الفيديو المنتشر هو في الواقع مقتطف من بث قناة 14 بتاريخ 5 فبراير، حيث كان يجري نقاش حول العلاقات الأمريكية الإسرائيلية.

هاكر مصري يخترق القناة 14 الإسرائيلية (التفاصيل الكاملة)

وبعد مقارنة الفيديو الأصلي مع المقطع المنتشر، تبين أنه لم يتضمن أي اختراق، وأن المشهد تم التلاعب به بعد نشره على قناة يوتيوب الخاصة بالقناة الإسرائيلية، حيث أُضيفت إليه مشاهد مختلقة تظهر الاختراق مع العبارات الموجهة ضد تهجير الفلسطينيين.

كشف فبركة فيديو الاختراق.. الحقيقة وراء المقطع المزيف وتاريخه الحقيقي

تبين أن الفيديو المتداول مفبرك ويستند إلى مقطع قديم تم تسجيله في 5 فبراير، حيث يظهر فيه محلل إسرائيلي يتحدث عن العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية، وليس بتاريخ 9 فبراير كما ادعى البعض. وهذا يوضح أن الحادث المزعوم لا يعدو كونه خدعة من قبل بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

على خلفية هذا الادعاء، سارعت بعض وسائل الإعلام العربية إلى نشر الخبر في تفاصيله الأولية دون التحقق من صحته، استنادًا إلى أنباء غير مؤكدة. ومع اكتشاف المقطع الأصلي، تبين أنه يعود إلى 5 فبراير وتم التلاعب به ليظهر كما لو أنه اختراق حقيقي.

هاكر مصري يخترق القناة 14 الإسرائيلية (التفاصيل الكاملة)

من جانبها، لم تتطرق أي صحف أو وسائل إعلام إسرائيلية إلى حادثة الاختراق المزعومة يوم الأحد الماضي، مما يثير تساؤلات حول مصداقية الفيديو.

وقد زعم صاحب الفيديو المفبرك أن الاختراق كان ردًا على اقتراح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بشأن نقل سكان غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن.

غالبًا ما يلجأ بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى نشر مقاطع مفبركة بهدف جذب المشاهدات والتفاعل.