عبدالمحسن سلامة: علاقتي بخالد البلشي "قوية".. والانتخابات منافسة شريفة

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أحمد جودة - القاهرة - توجّه الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي، لمكتب خالد البلشي النقيب الحالي، والمرشح الأبرز أمامه خلال السابق الانتخابي، مؤكدًا أن ذلك في إشارة إلى حرصه على التواصل مع الجميع، والتأكيد على أن الانتخابات يجب أن تبقى ساحة للحوار البنّاء من أجل مستقبل أفضل للصحفيين.

جاء ذلك بعد تقدّمه بأوراق ترشحه اليوم، أمام اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وقال "سلامة" خلال لقاء خالد البلشي، إن الانتخابات هي منافسة شريفة، الهدف منها هو خدمة الصحفيين والنقابة.

وأضاف: "نحن نسعى إلى هدف أساسي، ومصلحة الصحفيين هي الأصل، وعلاقتي بخالد البلشي علاقة قوية، نحن نسعى دائمًا إلى الأفضل".

ووجّه "سلامة" الشكر والتقدير لمنافسه خالد البلشي، ولكل أعضاء المجلس، ومن بذل جهدًا خلال الدورة السابقة.

انتخابات نقابة الصحفيين

وكان قد قرر مجلس نقابة الصحفيين، فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين اعتبارًا من أمس الأحد 9 فبراير 2025م، وحتى الخميس 13 فبراير 2025م.

وأعلن جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن اللجنة المُشكلة من أعضاء مجلس النقابة المستمرة عضويتهم، بمعاونة بعض أعضاء الجمعية العمومية سوف تبدأ في تلقي طلبات الترشح بقاعة أمين الرافعي في الطابق الثالث بمبنى النقابة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة مساءً يوميًا عدا اليوم الأخير (الخميس 13 فبراير)، ويتم غلق باب الترشح في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف تُعلن كشوف المرشحين على مقعد النقيب، وعضوية المجلس عقب الانتهاء من غلق باب الترشح مباشرة.

وأضاف أن اللجنة سوف تتلقى طلبات التنازلات والطعون اعتبارًا من السبت 15 فبراير، ولمدة خمسة أيام - في نفس توقيتات تلقي طلبات الترشح- على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين عقب الانتهاء من فحص الطعون، واستبعاد المتنازلين.

وأكد السكرتير العام أن المجلس سوف يوجه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 7 مارس 2025م، للنظر في جدول الأعمال وإجراء الانتخابات، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء على الأقل من إجمالي مَن يحق لهم التصويت المسددين للاشتراكات يُؤجل اجتماع الجمعية العمومية إلى21 مارس 2025م، ويكون الانعقاد صحيحًا بحضور ربع عدد الأعضاء.

وأشار السكرتير العام إلى أن مجلس النقابة قرر اجراء العملية الانتخابية "التصويت –والفرز" تحت اشراف قضائي كامل.