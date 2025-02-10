نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "من المتحف الكبير"… زاهي حواس يكشف أغرب الاكتشافات الأثرية بندوة لـ "فن القاهرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت مساء اليوم في المتحف المصري الكبير، ندوة بعنوان «الاحتفاء بالإبداع من خلال الفن والتاريخ»، ضمن فعاليات معرض «آرت كايرو.. فن القاهرة»، بحضور عالم الآثار الدكتور زاهي حواس والفنان نزار صبور، وأدارها الدكتور أشرف رضا، أستاذ كلية الفنون الجميلة.

ومن ناحيته قال الدكتور زاهي حواس إن الفنون المعاصرة تتأثر بالحضارات القديمة، سواء القديمة أو الإسلامية أو المسيحية، مشيرًا إلى أن فكرة «آرت كايرو» جديدة على مصر.

وكشف الدكتور أشرف رضا عن فعالية «آرت فير كايرو» وأنها تُعد حدثا فنيا هاما يزداد توسعا كل عام، مشيدا بدور محمد يونس وفريقه في تطويرها، مما ساهم في تعزيز ارتباط الفنانين بالمكان ودعم الحركة الفنية.

وتحدث الدكتور زاهي حواس عن علاقته الخاصة بالتوابيت الأثرية، حيث كشف رغبته في رفع تابوت الملك توت عنخ آمون لدراسته من الأسفل، متسائلا: لماذا لم يفعل كارتر ذلك عند اكتشافه؟.

كما أكد أن الملك توت عنخ آمون لم يُقتل، بل مات بسبب حادث، موضحا أن الفتحة في المومياء كانت جزءا من عملية التحنيط، وأضاف أن نتائج التحاليل النهائية حول سبب الوفاة ستعلن قريبا.

وكشف حواس عن عدد من الاكتشافات الحديثة، من أبرزها: العثور على أقدم تابوت مغلق بالكامل والذي تم فتحه في بث مباشر عالمي، يعود عمر هذا التابوت إلى 4600 عام ويحتوي على مومياء وكلب صغير، وهو أمر نادر جدًا.

كما تحدث عن اكتشاف مقابر عمال بناة الأهرام، مؤكدا أنهم لم يكونوا عبيدا، وأضاف أيضا أنه تم استخراج أحدث تابوت يعود عمره إلى 4300 عام من الأسرة الخامسة في سقارة، وهو جزء من مجموعة تضم 100 تابوت خشبي، كل منها يتميز بتصميم ولون فريد، ومن بين هذه التوابيت، وجدت أقدم مومياء بحالة جيدة تحمل قطعا ذهبية، مما يدل على مكانة صاحبها.

فيما الفنان نزار صبور فتحدث عن مشروعه المتعلق بالنواويس، والذي بدأ منذ زيارته لمتاحف حول العالم في سوريا ومصر وروسيا، وأوضح أنه قام بدراسة 55 شخصية أثرية من النواويس السورية واللبنانية، ومن المقرر عرض بعض النواويس المصرية في النسخة القادمة من «آرت كايرو».

كما أشار إلى مشاركته في خمسة متاحف روسية، مؤكدًا أن الفنان الحقيقي لا يكرر نفسه، بل يستمر في البحث والاكتشاف.