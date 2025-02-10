أخبار مصرية

وفد طبى مصرى يصل غزة لعلاج المصابين الفلسطينيين.. صور

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  • وفد طبى مصرى يصل غزة لعلاج المصابين الفلسطينيين.. صور 1/4
  • وفد طبى مصرى يصل غزة لعلاج المصابين الفلسطينيين.. صور 2/4
  • وفد طبى مصرى يصل غزة لعلاج المصابين الفلسطينيين.. صور 3/4
  • وفد طبى مصرى يصل غزة لعلاج المصابين الفلسطينيين.. صور 4/4

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 فبراير 2025 06:32 مساءً - وصل وفد طبي مصري يضم 11 طبيب متخصص بكلية طب قصر العيني إلى مستشفى غزة الأوروبي، ويضم الوفد التخصصات في إصابات العظام، وأورام العظام، وكسور الحوض، والتهابات العظام، والأعصاب الطرفية، وجراحة تجميل إصابات الحرب، وجراحة اليد.


وقررت مستشفى غزة الأوروبي، فتح عيادة خارجية يومية لاستقبال الحالات بدءاً من يوم غد الثلاثاء الموافق 11 فبراير حتى يوم الإثنين الموافق 17 فبراير .

جانب من الزيارة

 

الوفد الطبى المصرى بغزة يفحص المصابين 

 

الزيارة

 

 جانب من الزيارة

 

زيارة الوفد الطبي

 

الوفد الطبى المصرى فى غزة

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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