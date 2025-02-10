وزير الطيران المدني: يشيد بالدور الحيوي والفعال الذي تقوم به الإيكاو في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 فبراير 2025 05:31 مساءً - شارك الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني المصري على رأس وفد رفيع المستوى ضم كل من الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري والمهندس أيمن عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والطيار عزت متولي رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران في فعاليات "ندوة الإيكاو العالمية الرابعة لدعم التنفيذ 2025" (GISS 2025)، التي تستضيفها مدينة أبوظبي خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير 2025 ، و تنظمها الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وتعد هذه الندوه واحدة من أبرز الفعاليات العالمية التي تناقش سبل تعزيز السلامة والأمن والاستدامة في قطاع الطيران المدني.

وشهدت الندوة مشاركة أكثر من 1,500 مسؤول وخبير من الدول الأعضاء الـ193 في منظمة الإيكاو، بالإضافة إلى نخبة من الوزراء والرؤساء التنفيذيين ومديري عموم القطاعات المرتبطة بالطيران والنقل والطاقة. وتضمن الحدث جلسات نقاشية شارك فيها 150 متحدثًا دوليًا من كبار المسؤولين والخبراء في مجالات الطيران والتكنولوجيا والاستدامة.

و خلال فعاليات الندوة تم إطلاق مبادرة "السوق العالمي للطيران المستدام"، وهي مبادرة إماراتية طموحة تُنظم تحت مظلة الإيكاو، وتهدف إلى تسريع الجهود الدولية لإنتاج وتوزيع واستهلاك وقود طيران مستدام ومنخفض الكربون، بما يسهم في تحقيق الأهداف البيئية العالمية للقطاع.

وافتتح أعمال الندوة كل من السيد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات، والسيد سلفاتوري شاكيتانو، رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

وفى كلمته خلال الندوة اكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني على الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الطيران المدني في دعم الأهداف الاقتصادية والمجتمعية لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن استراتيجية مشاركة منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) تعزز من تحقيق هذه الأهداف. وأوضح أن قطاع الطيران في مصر ليس مجرد وسيلة للنقل، بل هو محرك رئيسي للتنمية المستدامة، حيث يساهم بشكل مباشر في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، ودعم قطاعي السياحة والتجارة، بالإضافة إلى التزامنا بالاستدامة البيئية.

كما أشار الحفنى إلى أن الوزارة تنفذ حاليًا خططًا ومشاريع مستدامة تتماشى مع المعايير الدولية التي تضعها الإيكاو، مثل تحسين كفاءة استهلاك الوقود، وتبني التقنيات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الكربون. وأكد وزير الطيران المدني على أن هذه الجهود تدعم الأهداف البيئية لرؤية الدولة المصرية وتعزز التزامنا بالاتفاقيات الدولية.

وأشاد الدكتور سامح الحفني بالدور الهام الذي تقوم به منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) في دعم قطاع الطيران المصري من خلال تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، مما يعزز ثقة المسافرين وشركات الطيران في المطارات المصرية. كما أكد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي من خلال المكتب الإقليمي للإيكاو في مصر، والذي يعمل على تحسين مستويات السلامة والأمن والكفاءة التشغيلية.

وفى ختام كلمته اكد وزير الطيران المدني على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية للطيران المدنى، بما في ذلك توسيع وتحديث المطارات لتعزيز الربط الجوي الدولي. وأشار إلى أن مصر تتصل مباشرة بـ 191 مطارًا دوليًا عبر 72 دولة، وسجلت أكثر من 17.2 مليون مسافر دولي خلال عام 2023، مما يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا يربط بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.