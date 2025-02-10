نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن تفاصيل المسابقة الثقافية للعاملين خلال رمضان 1446هـ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف المصرية تفاصيل المسابقة الثقافية للعاملين بها..خلال شهر رمضان المبارك 1446هـ.

وذلك في إطار دور الوزارة للعناية بكتاب الله (عز وجل) والتشجيع على حفظه وفهم معانيه وبيان مقاصده، مع الإلمام ببعض أحكام العبادات وبخاصة الطهارة والصلاة والصيام، تطلق وزارة الأوقاف المسابقة الثقافية للعاملين بالأوقاف من الإداريين والفنيين والعمال والمؤذنين، وتشمل الآتي:

* حفظ جزء عم وجزء تبارك ومعاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم (الجزء التاسع والعشرون - الجزء الثلاثون) طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

* أحكام الطهارة والصلاة والصيام.

مع تخصيص جوائز قيمة على النحو التالي:

• 5 جوائز قيمة كل جائزة منها 5000 آلاف جنيه، بشرط الحصول على نسبة 75 %.

• 20جائزة قيمة كل جائزة منها 3000 آلاف جنيه، بشرط الحصول على نسبة 70 %.

• 100جائزة قيمة كل جائزة منها 1000 جنيه، بشرط الحصول على نسبة 65 %

على أن يكون التقديم على الرابط التالي منه هنـــــــــــــــــــــا خلال أسبوع من تاريخه