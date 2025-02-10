نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الإنتاج الحربي: نعمل على الاستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية وجذب الاستثمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة لإنتاج الحربي، على ضرورة المداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية وتوفير مدخلات الصناعة اللازمة لعمل الشركات التابعة للوزارة، خلال الفترة الزمنية المقبلة لتأمين استمرار التشغيل الآمن للعملية الإنتاجية، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة لشركة حلوان لمحركات الديزل،احدى الشركات الصناعية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

تواجد الوزير "محمد صلاح" بشركة حلوان لمحركات الديزل في وقت مبكر؛ لمتابعة مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل، في إطار الحرص على دعم وتعزيز ثقافة الانضباط في العملية الإنتاجية بجميع الشركات والوحدات التابعة للوزارة، ما يسهم في تحقيق رؤية الدولة في تطوير الصناعة الوطنية.

عقب وصول الوزير "محمد صلاح" لمقر الشركة، توجه مباشرة لتفقد عدد من المصانع وخطوط الإنتاج وذلك حرصًا على متابعة انتظام سير العمل والعملية الإنتاجية والاطمئنان على مدى التزام العاملين بالشركة بتطبيق وإتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.

كما أكد الوزير على أن الالتزام بتوقيتات بدء العمل يعد أمرًا حيويًا لضمان سير العملية الإنتاجية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، موضحًا أن ذلك يسهم في تحسين الأداء العام ويعكس مدى جدية العاملين في تحقيق الأهداف المرجوة.

كما أكد الوزير خلال الجولة على أهمية الالتزام بمعايير الجودة، خلال مراحل الإنتاج، ووجه بضرورة إجراء تقييم دوري للأداء لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة في المنتجات، مما يعزز من سمعة الشركة في السوقين المحلي والدولى.

كما قام الوزير " محمد صلاح" بتفقد خطوط الإنتاج المختلفة ومنها خطوط إنتاج محركات الديزل والمخصصة لكافة الأغراض الصناعية و الزراعية ووحدات توليد الكهرباء بقدرات مختلفة.

كما تفقد الوزير خط إنتاج موفرات المياه الذكية وكذا خط إنتاج مهمات الرباط بالشركة مؤكدا على حرص الوزارة على الاستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية بالإنتاج الحربي لتلبية كافة احتياجات قطاعات الصناعة المختلفة والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية والاهتمام بفتح أسواق جديدة للتصدير إلى الدول العربية والإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

والجدير بالذكر أن شركة حلوان لمحركات الديزل تشارك في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الهامة مثل مشروعات شبكات ومحطات المياه والصرف الصحي وتبطين الترع، إلى جانب مشروعات (تطوير قناطر إسنا، حقن جوان السد العالي بالسيليكات، إنشاء عدد 90 محطة رفع للخلط الوسيط في مختلف المحافظات، المسارح المتنقلة، تطوير المزلقانات ونظم إشارة السكة الحديد، وحدات تجفيف الذرة) وذلك بالتعاون مع كافة المؤسسات الوطنية بالدولة.

رافق الوزير في الجولة التفقدية، المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب.