بدء القوافل الطبية وتوزيع الأدوية في قافلة ”إيد واحدة” بمحافظة شمال سيناء

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 فبراير 2025 04:34 مساءً - انطلقت اليوم قافلة "إيد واحدة" الشاملة التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى شمال سيناء، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لدعم المجتمعات المحلية وتلبية احتياجاتها الصحية وبدء فعاليات القوافل الطبية .

وتضم القوافل الطبية مجموعة متنوعة من الأطباء المتخصصين في مختلف المجالات، الذين يقدمون خدمات الرعاية الصحية الشاملة لأهالي شمال سيناء، ويجرون الفحوصات والتحاليل اللازمة، ويقدمون العلاج المجاني للأمراض المختلفة.

وقد شهدت القوافل إقبالًا كبيرًا من المواطنين، الذين أشادوا بالمستوى المتميز للخدمات الطبية المقدمة، وبالجهود المبذولة من قبل الأطباء والمتطوعين.

وتشمل الخدمات الطبية التي تقدمها القوافل:

الكشف الطبي: في مختلف التخصصات، بما في ذلك الباطنة والجراحة والعظام والعيون والنساء والتوليد والأطفال وغيرها.

التحاليل والفحوصات: المعملية والإشعاعية اللازمة لتشخيص الأمراض.

العلاج: وصرف الأدوية المجانية للمرضى.

التوعية الصحية: وتقديم الإرشادات والنصائح الطبية للمواطنين.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم القوافل بتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية على المستحقين، وذلك لتلبية احتياجاتهم وتخفيف العبء عن كاهلهم.

ويأتي إطلاق هذه القوافل الطبية في إطار حرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على توفير الرعاية الصحية الشاملة لأهالي شمال سيناء، وضمان حصولهم على الخدمات الطبية اللازمة .

ويؤكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حرصه على مواصلة جهوده في القطاع الصحي في شمال سيناء، وتقديم كل الدعم اللازم للمواطنين، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.