نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تعلنان تسليم المدافن الصحية بمحافظة سوهاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تسليم المدفن الصحي والواقع بالظهير الصحراوي بقرية نجوع مازن بمركز دار السلام، وأيضًا تسليم المدفن الصحي بالظهير الصحراوي لقرية إدفا بمحافظة سوهاج، وذلك ضمن جهود الدولة للنهوض بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمحافظات الجمهورية، والتوسع فى إنشاء المدافن الصحية للتخلص الآمن من المخلفات وذلك من خلال اللجنة المختصة والمشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع)، والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، وهى اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الاساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات.

هذا وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجهود المبذولة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة في محافظة سوهاج وباقي محافظات الجمهورية، مؤكدة أن المشوار الذي بدأ فى بناء المنظومة وتنفيذها مستمر وبنجاح ليس فقط فى استكمال مشروعات البنية التحتية وتوفير فرص عمل، ولكن ايضا الجزء الأهم هو إشراك القطاع الخاص فى بناء تلك المنظومة، مشيرة إلي حرص الوزارة علي تقييم تنفيذ منظومة الادارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات منذ إقرارها حتى الآن، والمستهدفات الفترة القادمة والتدخل الفورى للتغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالمنظومة بما يساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضحت وزيرة البيئة أن المدفن الصحي بدار السلام تم إنشاؤه على مساحة حوالى ٥ فدان ويشمل خليه الدفن الصحي، وسيقوم بإستقبال المرفوضات الناتجة عن أعمال المعالجة بمنشأة معالجة المخلفات البلدية الصلبة بدار السلام حيث سيتم استقبال المخلفات المتولدة عن دار السلام وجرجا والبلينا. ويتضمن الموقع مبني اداري وميزان بسكول، ومبنى إدارى، وغرفة للمولدات، وخزان وقود يومى، بالاضافة إلى بئر مياه، وخلية تجميع المخلفات الصلبة بها مجرى تصريف سائل الرشيح ومحاطة بسور من الخرسانة المسلحة، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل.

وتابعت وزيرة البيئة ان المدفن الصحي بقرية إدفا تم إنشاؤه على مساحة 7 فدان، وسيقوم بإستقبال المخلفات المتولدة عن مركز ومدينة سوهاج.ويشمل على خليه الدفن الصحي كما يتضمن الموقع مبني اداري وميزان بسكول، ومبنى إدارى، وغرفة للمولدات، خزان وقود يومى،وخلية تجميع المخلفات الصلبة بها مجرى تصريف سائل الرشيح ومحاطة بسور من الخرسانة المسلحة، بالإضافة إلى التجهيزات الأخرى اللازمة لعمليات التشغيل.

وقد شددت وزيرة البيئة على ضرورة إلتزام مسئولي استقبال المخلفات بالمدافن الصحية بالإجراءات الخاصة بالتعامل الآمن لدفن المخلفات، وإدارة المدفن بطريقة آمنة والتأكد من توافر الاشتراطات البيئية في الدفن حتي يكون دفن آمن، وان يتم التخلص الآمن من نواتج الدفن في الاماكن المخصصة لها.

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى أن المدفن الصحي بمنطقة دار السلام بلغت تكلفته 21 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه تم التسليم الابتدائي للمدفن الصحي بقرية إدفا- بسوهاج بتكلفة 63 مليون جنيه وتم إنشائه علي مساحة 7 فدان.

وشدد وزيرة التنمية المحلية علي الاهتمام الذي توليه الوزارة لتطوير المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة الجديدة بمحافظة سوهاج حيث يبلغ حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة سوهاج 234 مليون جنيه، مشيرة إلى أنه تم الإنتهاء من تسليم مصنع تدوير المخلفات بمدينة دار السلام والذي تبلغ تكلفته 90 مليون جنية، بالإضافة إلى تسليم المدفن الصحي بمدينة جهينة بالمحافظة بتكلفة 60 مليون جنيه.

كما أكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تمضي قدمًا بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة في الإسراع بتنفيذ مشروعات البنية التحتية من محطات وسيطة ومصانع معالجة وتدوير ومدافن صحية ومعدات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بما يحقق رضا المواطنين.