6 مرشحين جُدد في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين

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أحمد جودة - القاهرة - واصلت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين برئاسة جمال عبد الرحيم السكرتير العام، اليوم الإثنين 10 فبراير 2025م، تلقي طلبات الترشح لمقعد نقيب الصحفيين، و6 من أعضاء مجلس النقابة.

وأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، أن اللجنة تلقت 6 طلبات جديدة للترشح، منها 2 على مقعد النقيب، و4 لعضوية المجلس على النحو التالي:

المرشحون على مقعد النقيب:

1- عبد المحسن سلامة عثمان سيف الدين (عبد المحسن سلامة).

2- أحمد فتحي أحمد محمد (أحمد فتحي أحمد).

والمرشحون لعضوية المجلس:-

1- عيسى جاد الكريم عيسى مراد (عيسى جاد الكريم).

2- شيرين حنفي محمود محمد العقاد (شيرين العقاد).

3- نرمين أحمد سليمان أحمد (نرمين سليمان).

4- صالح محمد رجب محمد (صالح رجب).

وأعلن جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن اللجنة المُشكلة من أعضاء مجلس النقابة المستمرة عضويتهم، بمعاونة بعض أعضاء الجمعية العمومية تواصل صباح غدٍ الثلاثاء عملها في تلقي طلبات الترشح بقاعة أمين الرافعي في مبنى النقابة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة عصرًا، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف تستمر في تلقي طلبات الترشح حتي الساعة الثانية عشرة ظهر الخميس المقبل 13 فبراير.

وأضاف أن اللجنة سوف تبدأ في تلقي طلبات التنازلات والطعون اعتبارًا من السبت 15 فبراير، ولمدة خمسة أيام -في نفس توقيتات تلقي طلبات الترشح- على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين عقب الانتهاء من فحص الطعون، واستبعاد المتنازلين.