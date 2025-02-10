عبدالمحسن سلامة: برنامجي الانتخابي يعتمد على محاور الحريات والمهنية والجانب الاقتصادي

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أحمد جودة - القاهرة - قال عبدالمحسن سلامة عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمرشح على مقعد نقيب الصحفيين، إن برنامجه الانتخابي يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية؛ وهي الحريات، والمهنية، والجانب الاقتصادي، مشددًا على أن هذه العناصر تمثّل الركائز الأساسية للنقابة القوية.

وأضاف خلال تقدمه بأوراق ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي، أن محور الحريات يتمثّل في العمل على ملف الصحفيين المحتجزين، ووعد الجمعية العمومية أنه سيسعى للإفراج عن الصحفيين المحتجزين، وسوف تكون هناك خطوات مسلموسة في هذا الإطار.

وتابع: "أما المحور المهني، سنعمل على استعادة هيبة الصحفيين والنقابة، المهنة تمر بظروف صعبة تستدعي تقديم دعم حقيقي لجميع الصحفيين في المؤسسات المختلفة، سواءً كانت قومية أو خاصة أو حزبية أو مستقلة، نحن بحاجة إلى نقابة قوية تكون سندًا وداعمًا للصحفيين في جميع المواقع".

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أكد "سلامة" أن الكرامة الصحفية لا تتحقق إلا بضمان الأمان الاقتصادي، كاشفًا عن "حزمة غير مسبوقة" من الإجراءات لدعم الصحفيين ماديًا، وأوضح أن إنجازاته السابقة خلال توليه المنصب، مثل إنشاء معهد التدريب، وتطوير مبنى النقابة، وتوفير خدمات مثل الشهر العقاري والمنفذ السلعي، تعد دليلًا على التزامه بتحقيق مكاسب ملموسة للصحفيين.

كما أشار "سلامة" إلى جهوده السابقة في دعم الصحف الحزبية المتعثّرة، وإنشاء وديعة لدعم الصحفيين المتضررين من إغلاقها، متعهدًا باستئناف الجهود في هذا الملف، متابعًا: "سعيّت لإنشاء موقع لهذه الصحف، وسأعمل على تجديد هذا المشروع وتنفيذه بما يخدم الزملاء المتضررين".

كما أكد عبدالمحسن سلامة أن النقابة يجب أن تحظى باحترام جميع الجهات، وأن أي حقوق يحصل عليها الصحفيون ليست امتيازات بل حقوق مشروعة، مضيفًا: "عندما أتحدث عن مزايا للصحفيين، فأنا أتحدث عن حقوقهم التي يجب أن يحصلوا عليها".

انتخابات نقابة الصحفيين

وكان قد قرر مجلس نقابة الصحفيين، فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين اعتبارًا من أمس الأحد 9 فبراير 2025م، وحتى الخميس 13 فبراير 2025م.

وأعلن جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن اللجنة المُشكلة من أعضاء مجلس النقابة المستمرة عضويتهم، بمعاونة بعض أعضاء الجمعية العمومية سوف تبدأ في تلقي طلبات الترشح بقاعة أمين الرافعي في الطابق الثالث بمبنى النقابة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة مساءً يوميًا عدا اليوم الأخير (الخميس 13 فبراير)، ويتم غلق باب الترشح في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف تُعلن كشوف المرشحين على مقعد النقيب، وعضوية المجلس عقب الانتهاء من غلق باب الترشح مباشرة.

وأضاف أن اللجنة سوف تتلقى طلبات التنازلات والطعون اعتبارًا من السبت 15 فبراير، ولمدة خمسة أيام - في نفس توقيتات تلقي طلبات الترشح- على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين عقب الانتهاء من فحص الطعون، واستبعاد المتنازلين.

وأكد السكرتير العام أن المجلس سوف يوجه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 7 مارس 2025م، للنظر في جدول الأعمال وإجراء الانتخابات، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء على الأقل من إجمالي مَن يحق لهم التصويت المسددين للاشتراكات يُؤجل اجتماع الجمعية العمومية إلى21 مارس 2025م، ويكون الانعقاد صحيحًا بحضور ربع عدد الأعضاء.

وأشار السكرتير العام إلى أن مجلس النقابة قرر اجراء العملية الانتخابية "التصويت –والفرز" تحت اشراف قضائي كامل.