عبدالمحسن سلامة: هدفي أن تكون نقابة الصحفيين قوية.. ولكل التيارات والفئات بلا استثناء

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أحمد جودة - القاهرة - قال عبدالمحسن سلامة عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمرشح على مقعد نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي، إنه يتمنّى أن يحظى بثقة الجمعية العمومية، وهدفه أن تكون نقابة قوية وعظيمة لكل الصحفيين، وكل التيارات والفئات بلا استثناء، خاصةً وأنه يؤمن بالشعار النقابي الذي كان يردده النقابي الراحل الكبير كامل زهيري، وهو "أخلع رداءك الحزبي على باب النقابة"، وأنه يخوض الانتخابات في منافسة وليس خلاف، ولكن لخدمة الصحفيين فقط.

وأضاف خلال تقدّمه بأوراق ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي، أنه يسعى إلى استعادة قوة النقابة، وتعزيز دورها في الدفاع عن حقوق الصحفيين، متمنيًا أن يحظى بثقة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وأن النقابة يجب أن تكون قوية، وشاملة لجميع الصحفيين دون استثناء.

ودعا "سلامة" الزملاء الصحفيين إلى توحيد الصف والعمل المشترك، مشددًا على أن المنافسة الانتخابية يجب أن تكون قائمة على الاحترام والتقدير المتبادل، بعيدًا عن أي خلافات شخصية.

وتابع: “نحن لا ندخل في ملاسنة أو خلاف، بل نعمل من أجل مصلحة الصحفيين، وسأكون حاضرًا دائمًا للدفاع عن حقوقهم وتحقيق مطالبهم”.

انتخابات نقابة الصحفيين

وكان قد قرر مجلس نقابة الصحفيين، فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين اعتبارًا من أمس الأحد 9 فبراير 2025م، وحتى الخميس 13 فبراير 2025م.

وأعلن جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن اللجنة المُشكلة من أعضاء مجلس النقابة المستمرة عضويتهم، بمعاونة بعض أعضاء الجمعية العمومية سوف تبدأ في تلقي طلبات الترشح بقاعة أمين الرافعي في الطابق الثالث بمبنى النقابة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة مساءً يوميًا عدا اليوم الأخير (الخميس 13 فبراير)، ويتم غلق باب الترشح في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف تُعلن كشوف المرشحين على مقعد النقيب، وعضوية المجلس عقب الانتهاء من غلق باب الترشح مباشرة.

وأضاف أن اللجنة سوف تتلقى طلبات التنازلات والطعون اعتبارًا من السبت 15 فبراير، ولمدة خمسة أيام - في نفس توقيتات تلقي طلبات الترشح- على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين عقب الانتهاء من فحص الطعون، واستبعاد المتنازلين.

وأكد السكرتير العام أن المجلس سوف يوجه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 7 مارس 2025م، للنظر في جدول الأعمال وإجراء الانتخابات، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء على الأقل من إجمالي مَن يحق لهم التصويت المسددين للاشتراكات يُؤجل اجتماع الجمعية العمومية إلى21 مارس 2025م، ويكون الانعقاد صحيحًا بحضور ربع عدد الأعضاء.