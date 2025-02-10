نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي تجري جولة مفاجئة على عدد من الوحدات الاجتماعية بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، جولة مفاجئة تفقدت خلالها عددًا من الوحدات الاجتماعية والإدارات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة.

شملت الجولة زيارة وحدتي التضامن الاجتماعي بالمقطم والأسمرات، حيث اطلعت الوزيرة على سير العمل وآلية تقديم الخدمات للمواطنين، مشددة على ضرورة سرعة الاستجابة لطلبات المواطنين وتذليل العقبات أمامهم لضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة.

وخلال الجولة، التقت الوزيرة بعدد من المواطنين واستمعت إلى مطالبهم، موجهة فرق العمل بدراسة احتياجاتهم والعمل على تلبيتها، خاصة فيما يتعلق باستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة، وبرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وطلبات الأبحاث الاجتماعية وغيرها من الخدمات.

ورافق الوزيرة في جولتها كل من الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذ محمد كمال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، والأستاذ هشام محمد، مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي.

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