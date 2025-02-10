أخبار مصرية

وزيرة التضامن الاجتماعي تجري جولة مفاجئة على عدد من الوحدات الاجتماعية بالقاهرة

0 نشر
0 تبليغ

  • وزيرة التضامن الاجتماعي تجري جولة مفاجئة على عدد من الوحدات الاجتماعية بالقاهرة 1/2
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تجري جولة مفاجئة على عدد من الوحدات الاجتماعية بالقاهرة 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي تجري جولة مفاجئة على عدد من الوحدات الاجتماعية بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  أجرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، جولة مفاجئة تفقدت خلالها عددًا من الوحدات الاجتماعية والإدارات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة.

شملت الجولة زيارة وحدتي التضامن الاجتماعي بالمقطم والأسمرات، حيث اطلعت الوزيرة على سير العمل وآلية تقديم الخدمات للمواطنين، مشددة على ضرورة سرعة الاستجابة لطلبات المواطنين وتذليل العقبات أمامهم لضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة.

وخلال الجولة، التقت الوزيرة بعدد من المواطنين واستمعت إلى مطالبهم، موجهة فرق العمل بدراسة احتياجاتهم والعمل على تلبيتها، خاصة فيما يتعلق باستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة، وبرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وطلبات الأبحاث الاجتماعية وغيرها من الخدمات.

ورافق الوزيرة في جولتها كل من الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذ محمد كمال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، والأستاذ هشام محمد، مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي.

1000300961
1000300961
1000300945
1000300945
1000300949
1000300949
1000300941
1000300941
1000300929
1000300929
1000300937
1000300937
1000300933
1000300933
1000300921
1000300921
1000300925
1000300925
1000300917
1000300917
1000300913
1000300913
1000300909
1000300909
1000300897
1000300897
1000300887
1000300887
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا