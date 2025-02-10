نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن الاجتماعي: فريق التدخل السريع يتعامل مع 1846 بلاغًا خلال يناير بنسبة إنجاز 100% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا حول جهود فريق التدخل السريع خلال شهر يناير، حيث تم التعامل مع 1846 بلاغًا في مختلف المحافظات، محققًا نسبة إنجاز 100%.

أبرز المحافظات التي شهدت تدخلات

جاءت القاهرة، الجيزة، الغربية، الإسكندرية، القليوبية، بورسعيد، والبحيرة في صدارة المحافظات التي شهدت أكبر عدد من التدخلات، وفقًا للتقرير.

تنسيق واسع النطاق لدعم الحالات الإنسانية

بالتعاون مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، تم التعامل مع 346 بلاغًا تضمنت حالات مواطنين بلا مأوى وأوضاع إنسانية حرجة، إضافة إلى تقديم مساعدات مالية وعينية لـ18 حالة.

إيواء ورعاية صحية لكبار السن والأطفال

تم إيداع 62 حالة من كبار السن والأطفال بلا مأوى بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ونقل 31 حالة إلى مستشفيات وزارة الصحة لتلقي العلاج، استعدادًا لاستقبالهم بمؤسسات الرعاية المخصصة لهم، كما تم توزيع 1500 بطانية ووجبات ساخنة لمواجهة الظروف الجوية الباردة.

دراسات حالة وإعادة دمج الأسر

أنجز الفريق 24 دراسة حالة لكبار السن والأطفال بلا مأوى، ونجح في إعادة دمجهم مع أسرهم، بما يضمن استقرارهم الاجتماعي.

جهود مستمرة منذ 2014

منذ انطلاقه في 2014، تعامل الفريق مع 35 ألف بلاغ، شملت التدخل لإنقاذ كبار السن والأطفال بلا مأوى، ورصد التجاوزات داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

150 متخصصًا لضمان سرعة الاستجابة

يضم الفريق 150 أخصائيًا اجتماعيًا ونفسيًا مدربين وفق أحدث البرامج لضمان التدخل السريع والفعال في الحالات الطارئة.

طرق الإبلاغ والتواصل

يمكن الإبلاغ عن الحالات من خلال الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي 16439، والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، بالإضافة إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.