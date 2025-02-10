نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صيانة واصلاح الكسر بخط المياه الكائن أمام مستشفى التطبقيين بشارع الأهرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة عن انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي من أعمال الصيانة والاصلاح للكسر المفاجيء بخط المياه الكائن أمام مستشفي التطبقيين بشارع الأهرام في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة والمتجه إلى المريوطية.

هذا وقد كلف المهندس عادل النجار رئيس حي العمرانية بإعادة الشيء لأصله ورفع ناتج الحفر وشفط المياه وذلك فور أنتهاء شركه مياه الشرب والصرف الصحي من اعمال الصيانة والاصلاح لإعادة الحركة المرورية إلي صورتها الطبيعية.

وتشير محافظة الجيزة بأن الإدارة العامه لمرور الجيزة قد قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة خلال فترة الأعمال.

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