عبدالمحسن سلامة: حِزمة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخ نقابة الصحفيين.. والإعلان قريبًا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمرشح على مقعد نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي، عن حصوله على حِزمة اقتصادية ضخمة وغير مسبوقة في تاريخ نقابة الصحفيين، والتي سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وأضاف في تصريحات صحفية، خلال تقدّمه بأوراق ترشحه اليوم، أن هذه الحِزمة تم الحصول عليها بالفعل، وليست مجرّد محاولات، والتي تأتي دعمًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الصحفيون.

وتابع: "أعرف عن ماذا أتحدّث، وعندما أقول حِزمة اقتصادية، يعني ذلك أنها موجودة بالفعل، وسيتم الإعلان عنها قريبًا، وليست مجرّد مشاورات".

وكانت قد فتحت نقابة الصحفيين، في العاشرة صباحًا، باب تلقي أوراق الترشح لانتخابات التجديد النصفي، لليوم الثاني، على مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس، والتي مقررًا لها أن تنعقد في شهر مارس المقبل.

انتخابات نقابة الصحفيين

وكان قد قرر مجلس نقابة الصحفيين، فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين اعتبارًا من أمس الأحد 9 فبراير 2025م، وحتى الخميس 13 فبراير 2025م.

وأعلن جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن اللجنة المُشكلة من أعضاء مجلس النقابة المستمرة عضويتهم، بمعاونة بعض أعضاء الجمعية العمومية سوف تبدأ في تلقي طلبات الترشح بقاعة أمين الرافعي في الطابق الثالث بمبنى النقابة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة مساءً يوميًا عدا اليوم الأخير (الخميس 13 فبراير)، ويتم غلق باب الترشح في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف تُعلن كشوف المرشحين على مقعد النقيب، وعضوية المجلس عقب الانتهاء من غلق باب الترشح مباشرة.

وأضاف أن اللجنة سوف تتلقى طلبات التنازلات والطعون اعتبارًا من السبت 15 فبراير، ولمدة خمسة أيام - في نفس توقيتات تلقي طلبات الترشح- على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين عقب الانتهاء من فحص الطعون، واستبعاد المتنازلين.

وأكد السكرتير العام أن المجلس سوف يوجه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 7 مارس 2025م، للنظر في جدول الأعمال وإجراء الانتخابات، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء على الأقل من إجمالي مَن يحق لهم التصويت المسددين للاشتراكات يُؤجل اجتماع الجمعية العمومية إلى21 مارس 2025م، ويكون الانعقاد صحيحًا بحضور ربع عدد الأعضاء.

وأشار السكرتير العام إلى أن مجلس النقابة قرر اجراء العملية الانتخابية "التصويت –والفرز" تحت اشراف قضائي كامل.