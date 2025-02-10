نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زاهي حواس يحكي تفاصيل لقائه مع مستر بيست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس" أنه قبل لقائه مع مستر بيست اشترط عليه إنه من الممكن الظهور معه في هذا البرنامج، بشرط أن يؤكد للعالم أجمع أن المصريين هم بناة الأهرام، وخاصة أن متابعينه علي منصات وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من 600 مليون متابع جميعهم أقل من 20 عام ومن أعمار مختلفه أيضا.

وتابع، اصطحبته معي عند أبو الهول ونزلنا النفق الموجود خلف التمثال، وأكدنا للعالم أن النفق الموجود يرجع عمره إلى 500 عام قبل الميلاد.

ثم ذهبنا إلى مقابر العمال بناة الأهرام وحفرنا عن هيكل عظمي لأقول له إن المصريين هم بناة الأهرام.

وأوضح "حواس" أن أخطر مغامرة مع "مستر بيست" كانت فوق الحجرات الخمس، وكان الصعود صعب جدا، وكشفت له عن 2 من أسماء لعمال تم الكشف عنهم، بالإضافة إلى قراءة العام 13 من حكم الملك خوفو. وهذا يؤكد أن كل ما يقال عن الأهرامات من أكاذيب هي خرافات وأن المصريين هم بناة الأهرامات.

وقال حواس من دواعي سروري إن هذا الفيديو تجاوز 60 مليون مشاهدة حتي الآن في كل أنحاء العالم مؤكدا أن هذا البرنامج من أهم البرامج التي تبين حقيقة الآثار المصرية وما يشاع عن الأهرامات وأفضل دعاية للسياحة المصرية.