فيولا فهمي: أؤمن بضرورة أن تكون نقابة الصحفيين هي الدرع الحامي لأبنائها

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أحمد جودة - القاهرة - قالت الزميلة الصحفية فيولا فهمي، المرشحة على عضوية مجلس نقابة الصحفيين، إن الصحفيين أصبحوا في حاجة إلى نقابة قوية، تصون الحريات، خاصةً في ظل الضغوط والتحديات الجسيمة التي تواجه مهنة الصحافة.

وأضافت في تصريحات صحفية، أن الصحفيين أصبحوا في حاجة شديدة إلى نقابة تدافع عن حقوقهم، وتقود مفاوضات جادة ورصينة لتحقيق طموحات أعضائها.

وتابعت: “انطلاقًا من إيماني العميق بضرورة أن تكون نقابة الصحفيين الدرع الحامي لأبنائها، والحاضنة التي توفر لهم بيئة عمل عادلة ومستقرة، وإدراكا لركائز العمل النقابي الجاد الذي يقوم على تراكم الخبرات، والمشاركة الفعالة، وتنظيم الجهود، والعمل الجماعي لضمان مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة للصحفيين”.

واستكملت قائلة: “يشرفني أن أتقدم إليكم اليوم بترشحي لانتخابات مجلس نقابة الصحفيين، من منطلق رؤية مهنية واضحة لحماية حقوق الصحفيين، وتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، وحماية حرية التعبير، مؤمنةً بأن التغيير يبدأ من الإرادة الصادقة، وأن صوتكم هو القوة الحقيقية لإحداث الفارق، وانطلاقًا من توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، أضع نصب عيني مجموعة من الأولويات التي أتعهد بالعمل عليها، بهدف تعزيز حقوق الصحفيين وتوافر بيئة عمل آمنة وعادلة ومستقرة”.

وكشفت عن بنود برنامجها الانتخابي:

الدفاع عن حقوق الصحفيين، وضمان توافر مقومات بيئة عمل تحفظ كرامة الصحفيات والصحفيين وتحميهم من أي انتهاكات أو تجاوزات أثناء أداء مهامهم.

تحسين الأوضاع الاقتصادية عبر العمل على رفع الأجور، وتوفير مزيد من الفرص التدريبية والتمويلية، التي تعزز من قدرات الصحفيين وتساعدهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.

تطوير الخدمات النقابية من خلال تحسين الخدمات الصحية والعلاجية، والسعي لتوفير برامج دعم اجتماعي تساهم في تحسين جودة حياة الصحفيين وأسرهم.

توسيع برامج التدريب لمواكبة المتغيرات المتسارعة في مجال الإعلام، وربط التدريب بالتوظيف بحيث لا تكون الدورات مجرد محاضرات نظرية، بل جسورًا حقيقية تقود إلى فرص عمل حقيقية.

إبرام شراكات مع المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية لترشيح الصحفيين للعمل بها، لضمان تحقيق الاستفادة بشكل عملي وملموس.

دعم الصحفيين العاملين في بيئات خطرة أو في تغطية الأحداث الميدانية، من خلال إطلاق برامج متخصصة لاكتساب مهارات التعامل مع التوتر والصدمات والضغوط المهنية، لضمان بيئة عمل أكثر استدامة وإنتاجية.

وتابعت: “أدرك تمامًا أن التحديات التي تواجه مهنتنا في هذه اللحظة كبيرة ومتصاعدة، لكنني أؤمن أن وحدتنا وتكاتفنا كصحفيين قادران على تحقيق ما نصبو إليه من تطور وازدهار مهنتنا العريقة، وتعزيز دور النقابة باعتبارها بيتًا لكل الصحفيين، بعيدًا عن أي توجهات أو انحيازات قد تضر بمصلحة المهنة والصحفيين”.

وأضافت: “إنني أتعهد أمامكم بأن أكون صوتكم الفاعل، أن أحمل قضاياكم بصدق وإخلاص، أن أدافع عن حقوقكم بلا تهاون، وأن أعمل معكم وبكم من أجل نقابة أقوى وأكثر قدرة على التفاوض والتأثير”.

انتخابات نقابة الصحفيين

وفتحت نقابة الصحفيين، في العاشرة صباحًا، باب تلقي أوراق الترشح لانتخابات التجديد النصفي، لليوم الثاني، على مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس، والتي مقررًا لها أن تنعقد في شهر مارس المقبل.

وكان قد قرر مجلس نقابة الصحفيين، فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين اعتبارًا من أمس الأحد 9 فبراير 2025م، وحتى الخميس 13 فبراير 2025م.

وأعلن جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن اللجنة المُشكلة من أعضاء مجلس النقابة المستمرة عضويتهم، بمعاونة بعض أعضاء الجمعية العمومية سوف تبدأ في تلقي طلبات الترشح بقاعة أمين الرافعي في الطابق الثالث بمبنى النقابة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة مساءً يوميًا عدا اليوم الأخير (الخميس 13 فبراير)، ويتم غلق باب الترشح في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف تُعلن كشوف المرشحين على مقعد النقيب، وعضوية المجلس عقب الانتهاء من غلق باب الترشح مباشرة.

وأضاف أن اللجنة سوف تتلقى طلبات التنازلات والطعون اعتبارًا من السبت 15 فبراير، ولمدة خمسة أيام - في نفس توقيتات تلقي طلبات الترشح- على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين عقب الانتهاء من فحص الطعون، واستبعاد المتنازلين.

وأكد السكرتير العام أن المجلس سوف يوجه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 7 مارس 2025م، للنظر في جدول الأعمال وإجراء الانتخابات، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء على الأقل من إجمالي مَن يحق لهم التصويت المسددين للاشتراكات يُؤجل اجتماع الجمعية العمومية إلى21 مارس 2025م، ويكون الانعقاد صحيحًا بحضور ربع عدد الأعضاء.

وأشار السكرتير العام إلى أن مجلس النقابة قرر اجراء العملية الانتخابية "التصويت –والفرز" تحت اشراف قضائي كامل.