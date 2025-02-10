إيمان عوف: أؤمن دومًا أن النقابة القوية تبدأ من إرادة أعضائها

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أحمد جودة - القاهرة - قالت الزميلة الصحفية إيمان عوف المرشحة لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، إن نقابة الصحفيين كانت بالنسبة لها هي البيت الذي احتضنني، والمدرسة التي علمتني أن الصحافة ليست مجرد مهنة، بل رسالة ومسؤولية ونضال مستمر من أجل الحقيقة. في هذا البيت، تعلمت أن الصحفي هو خط الدفاع الأول عن الحق، لكني رأيت أيضًا كيف تُهدر حقوقه في مواجهة تحديات اقتصادية ومهنية متواصلة.

وأضافت في تصريحات صحفية، على هامش ترشحها لعضوية مجلس نقابة الصحفيين: “لقد عايشت معاناة زملائي وزميلاتي عن قرب، وشهدت على الأزمات التي يواجهها الصحفيون يومًا بعد يوم؛ من تدني الأجور وتأخر المستحقات، إلى الفصل التعسفي الذي يهدد مستقبل المئات دون أي ضمانات حقيقية، إلى جانب ذلك، تشهد بيئة العمل الصحفية تدهورًا ملحوظًا في الاستقرار والأمان المهني، مما يجعل تحقيق حياة كريمة حلمًا صعب المنال للعديد من الصحفيين والصحفيات، الذين يقاومون الغلاء وضعف الرواتب وسط غياب الإجراءات الفعالة لحماية حقوقهم.”.

وتابعت: "لا يمكن أن نغفل عن الصحفيات اللاتي يواجهن تحديات أكبر، مثل غياب تكافؤ الفرص، والتمييز في بيئة العمل، والضغوط المجتمعية التي تعرقل مسيرتهن، إن أي إصلاح حقيقي لنقابة الصحفيين يجب أن يضع قضية المساواة والعدالة المهنية في صدارة أولوياته.

لذا، أعلن اليوم ترشحي لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، إيمانًا بضرورة أن تكون النقابة درعًا يحمي الصحفيين والصحفيات، ويدًا تمتد لدعمهم في مواجهة التحديات".

وأوضحت برنامجها الانتخابي:

رفع الحد الأدنى للأجور لضمان حياة كريمة للصحفيين.

تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية عبر تطوير منظومة التأمين الصحي وتوسيع خدماتها.

التصدي للفصل التعسفي وضمان توفير عقود عمل عادلة تضمن حقوق الصحفيين.

دعم الصحفيات في مواجهة التمييز وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.

تفعيل صندوق الطوارئ والحالات الحرجة لمساندة الزملاء في الأزمات.

الدفاع عن حرية الصحافة والتصدي لأي انتهاكات يتعرض لها الصحفيون أثناء أداء عملهم.

توفير برامج تدريب وتأهيل تواكب تطورات الإعلام وتضمن امتلاك الصحفيين والصحفيات أحدث الأدوات المهنية.

وتابعت: “أؤمن دومًا أن النقابة القوية تبدأ من إرادة أعضائها؛ فنحن معًا قادرون على تغيير هذا الواقع، واستعادة حقوقنا، والدفاع عن مهنتنا، وحماية مستقبل الصحافة في مصر، لذا أدعوكم أن تجعلوا صوتكم حاضرًا في هذه الانتخابات، وأن تختاروا من ترونه قادرًا على تمثيلكم بصدق وإخلاص، من يحمل همومكم ويسعى بجدية لإيجاد حلول حقيقية لها، معًا من أجل نقابة تدافع عن الصحفيين والصحفيات، تحمي المهنة، تصون الحقوق، وتعيد الاعتبار لكل من يحمل القلم ويحلم بصحافة حرة ومستقلة".

انتخابات نقابة الصحفيين

وفتحت نقابة الصحفيين، في العاشرة صباحًا، باب تلقي أوراق الترشح لانتخابات التجديد النصفي، لليوم الثاني، على مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس، والتي مقررًا لها أن تنعقد في شهر مارس المقبل.

وكان قد قرر مجلس نقابة الصحفيين، فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين اعتبارًا من أمس الأحد 9 فبراير 2025م، وحتى الخميس 13 فبراير 2025م.

وأعلن جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن اللجنة المُشكلة من أعضاء مجلس النقابة المستمرة عضويتهم، بمعاونة بعض أعضاء الجمعية العمومية سوف تبدأ في تلقي طلبات الترشح بقاعة أمين الرافعي في الطابق الثالث بمبنى النقابة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة مساءً يوميًا عدا اليوم الأخير (الخميس 13 فبراير)، ويتم غلق باب الترشح في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف تُعلن كشوف المرشحين على مقعد النقيب، وعضوية المجلس عقب الانتهاء من غلق باب الترشح مباشرة.

وأضاف أن اللجنة سوف تتلقى طلبات التنازلات والطعون اعتبارًا من السبت 15 فبراير، ولمدة خمسة أيام - في نفس توقيتات تلقي طلبات الترشح- على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين عقب الانتهاء من فحص الطعون، واستبعاد المتنازلين.

وأكد السكرتير العام أن المجلس سوف يوجه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 7 مارس 2025م، للنظر في جدول الأعمال وإجراء الانتخابات، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء على الأقل من إجمالي مَن يحق لهم التصويت المسددين للاشتراكات يُؤجل اجتماع الجمعية العمومية إلى21 مارس 2025م، ويكون الانعقاد صحيحًا بحضور ربع عدد الأعضاء.

وأشار السكرتير العام إلى أن مجلس النقابة قرر اجراء العملية الانتخابية "التصويت –والفرز" تحت اشراف قضائي كامل.