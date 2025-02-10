ضبط 7 قضايا إتجار في المواد المخدرة في حملة أمنية بدمياط وأسوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 فبراير 2025 03:36 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (4) قضايا مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (قرابة 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 6 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو) بحوزة (4 متهمين "لهم معلومات جنائية").

ضبط (4) قطع سلاح نارى "بدون ترخيص".. عبارة عن (4 فرد محلى – وعدد من الطلقات).

تنفيذ عدد (743) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (3) قضايا مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (قرابة 8 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 8 كيلو جرام لمخدر البانجو – أكثر من 11 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط (2) قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص" .. عبارة عن (بندقية خرطوش - فرد محلى – عدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لـهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.