متطوعو التحالف الوطني على أهبة الاستعداد لإطلاق قافلة ”إيد واحدة” إلى شمال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 فبراير 2025 03:35 مساءً - في مشهد يعكس روح التكاتف والتعاون، احتشد متطوعو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم في شمال سيناء، على أهبة الاستعداد لإطلاق قافلة "إيد واحدة" المتكاملة، لدعم أهالي المحافظة وتلبية احتياجاتهم.

وقد اصطفت الشاحنات المحملة بالمساعدات المتنوعة، والتي تشمل المواد الغذائية والصحية، استعدادًا للانطلاق إلى مختلف أنحاء شمال سيناء.

ويشارك في هذه القافلة عدد كبير من المتطوعين من مختلف الأعمار والتخصصات، الذين أتوا بدافع الإيمان بأهمية العمل التطوعي، والرغبة في تقديم يد العون والمساعدة لأهالي شمال سيناء.

وقد عبر المتطوعون عن فخرهم واعتزازهم بالمشاركة في هذه المبادرة الإنسانية، مؤكدين استعدادهم لبذل قصارى جهدهم لإنجاح هذه القافلة، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في جميع أنحاء المحافظة.

وتأتي هذه القافلة في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة أهالي شمال سيناء.

ويؤكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حرصه على مواصلة جهوده لخدمة أهالي شمال سيناء، معربًا عن تقديره لجميع المتطوعين الذين يساهمون في إنجاح هذه المبادرات الإنسانية.