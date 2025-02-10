ضبط قائد سيارة نصف نقل تسبب في إصابة أحد الأشخاص بالغربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 فبراير 2025 02:25 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصـــل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة "نصف نقل" بفتح الباب الخلفى لصندوق السيارة مما أدى إلى إصطدامه بأحد الأشخاص محدثاً إصابته بعدة كدمات متفرقة بالجسم أثناء سيره بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق بإحدى الشركات - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا).. وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة دون قصد.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.