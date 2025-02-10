عبد المحسن سلامة يتقدم بأوراق ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 فبراير 2025 02:25 مساءً - تقدم الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق، ونقيب الصحفيين الأسبق، اليوم الاثنين، بأوراق ترشحه علي مقعد نقيب الصحفيين، وذلك خلال ثاني أيام فتح باب الترشح انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، والتي من المقرر أن تستمر حتى الخميس 13 فبراير 2025.

وكان جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أعلن أن اللجنة المُشكلة من أعضاء مجلس النقابة المستمرة عضويتهم، بمعاونة بعض أعضاء الجمعية العمومية سوف تبدأ في تلقي طلبات الترشح بقاعة أمين الرافعي في الطابق الثالث بمبنى النقابة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة مساءً يوميًا عدا اليوم الأخير (الخميس 13 فبراير)، ويتم غلق باب الترشح في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.