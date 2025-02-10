وزارة التموين: توفير منتجات غذائية عالية الجودة بأسعار تنافسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 فبراير 2025 02:25 مساءً - عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً موسعاً مع مجموعة شركة بنده السعودية للتجزئة، إحدى أبرز الشركات الرائدة في قطاع تجارة التجزئة، والتي تأسست في مصر عام 2015، وذلك في إطار جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني، تناول الاجتماع مناقشة سبل التعاون المشترك لدعم السوق المصري وتعزيز منظومة توزيع السلع الغذائية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع الشركات العالمية في المجال الغذائي والتجارة الداخلية وتعزيز الاستثمارات التي تسهم في تحسين الأمن الغذائي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، ومن المتوقع أن يسفر التعاون مع شركة بنده عن التوسع في المشروعات المشتركة وتهدف إلى تحسين جودة الخدمات، وتقديم منتجات بأسعار تنافسية للمستهلك المصري.

شارك في الاجتماع نخبة من مسؤولي شركة بنده، وعلى رأسهم الدكتور بندر حموه، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة السعودية والقطر المصري ،و عبد الله الصبان، نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة بنده، أحمد الزهراني، عضو مجلس إدارة والمستشار القانوني للشركة ،و وليد عيسى نصار، مدير عام الشركة بالقطر المصري و محمد إبراهيم المنشاوي، مدير ادارة الشؤون القانونية، والأستاذ أحمد شريف المدير المالي للشركة ، ومن جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية، حضر الاجتماع اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والعميد أحمد فتحي نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي باسم الوزارة،و أحمد عصام، معاون الوزير.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين على أهمية تعزيز الشراكات مع الشركات الكبرى مثل بنده لضمان استقرار الأسعار وتوفير منتجات غذائية عالية الجودة بأسعار تنافسية ،لافتا الى أن الوزارة تعمل باستمرار على توسيع قاعدة التعاون مع القطاع الخاص بما يخدم مصلحة المواطن المصري ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي.

أعرب مسؤولو شركة بنده عن تقديرهم للدور الحيوي الذي تلعبه وزارة التموين والتجارة الداخلية في ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك ،وأكدوا التزامهم بتقديم منتجات عالية الجودة والمساهمة في تطوير قطاع التجزئة في مصر، كما أبدوا استعدادهم لدعم المبادرات الحكومية الرامية إلى تحسين كفاءة سلسلة الإمدادات وتوسيع شبكة التوزيع لتلبية احتياجات السوق المحلي.

كما ناقش الطرفان خلال الاجتماع آليات تبادل الخبرات في مجالات التخزين والتوزيع، إلى جانب تطوير استراتيجيات جديدة لتحسين كفاءة العمليات وتقليل الفاقد، بما يضمن وصول المنتجات الغذائية بأعلى جودة وأفضل سعر إلى المواطنين.

جدير بالذكر بدأت شركة بنده عملها في مصر بافتتاح أول فرع لها في مدينة نصر عام 2016، باستثمارات بلغت 92 مليون جنيه، تلا ذلك افتتاح فرع آخر في العبور باستثمارات قدرها 56 مليون جنيه، ثم توسعت الشركة بافتتاح عدد 5 فروع أخري ليصل اجمالي عدد فروعها المفتتحة في مصر 7 فروع بإجمالي استثمارات تصل إلى 2.5 مليار جنيه.