ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم لأعلى مستوى بالتاريخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 فبراير 2025 01:29 مساءً - قفز سعر الذهب اليوم الإثنين لأعلى مستوى قياسي سجلته الجلسة السابقة الأسبوع الماضي، وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.63% إلى 2901 دولاراً للأونصة وهو أعلى مستوى في تاريخ تسعير المعدن النفيس.

ومن المتوقع أن يقفز سعر الذهب في مصر، اليوم الاثنين مع فتح سوق الصاغة في مصر، ويسجل الذهب الآن عيار 21 ليتجاوز 4050 جنيهًا لأول مرة منذ يناير 2024.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 يسجل 4634 جنيها.

عيار 21 يسجل 4055 جنيها.

عيار 18 يسجل 3476 جنيها.

عيار 14 يسجل 2703 جنيهات.

الجنيه الذهب 32440 جنيها.

ويسعى المستثمرون لشراء الذهب باعتباره ملاذاً آمناً، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة، مما أثار المخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية.