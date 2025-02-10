جيش الاحتلال يقتحم بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 فبراير 2025 01:29 مساءً -

تواصل قوت الاحتلال الاسرائيلى عدوانها على الضفة الغربية ،محاولة استنساخ مجازر الابادة الجماعية التى نفذتها فى قطاع غزة ، كما تواصل هدم المنازل لاجبار أهل الضفة على النزوح رغبة فى استمرار سياسات التوسع الاستيطانى ،التى أعلنها رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو ،مدعوما بمساندة غير مشروطة من الرئيس الأمريكى ،وأفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل، باقتحام قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ممارساتها القمعية في مدينة طوباس ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة، لليوم الـ15 على التوالي، مستهدفة الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وقال الدكتور أحمد أسعد، محافظ طوباس، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن قوات الاحتلال تحاصر مخيم الفارعة، ولا تسمح لأحد بالتنقل، موضحًا أن المخيم يعاني من نقص المياه لليوم الثامن على التوالي، إذ لم تسمح قوات الاحتلال بإصلاح شبكة المياه، وبالتالي تجبر سكانه على المغادرة لعدم توفر المقومات الأساسية.

من ناحية أخرى قامت الاحتلال بمحاصرة مخيم نورالشمس منذ فجر يوم الأحد، وتمركزت داخل عدد من المنازل بعد طرد أهلها، فيما تقوم بهدم وتدمير البنية التحتية للمخيم بوساطة جرافات ثقيلة، على غرار ما فعلته في جنين.

ونشر المركز الفلسطيني للإعلام مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي تظهر الجرافات الإسرائيلية وهي تقوم بتدمير واجهات المحلات في مخيم نور شمس.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني مقتل سيدة حامل وجنينها وإصابة أفراد من عائلتها بجروح نتيجة إطلاق النار مباشرة عليهم من قبل القوات الإسرائيلية، التي طالبتهم بإخلاء المنزل، فيما تمنع القوات الإسرائيلية الفرق الإسعافية من دخول المخيم لإخلاء الجرحى.