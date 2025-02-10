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أحمد جودة - القاهرة -

رابط تقييمات الصفوف المختلفة للفصل الدراسي الثاني 2025.. تزداد محركات البحث من الطلاب وأولياء أمورهم عن رابط تقييمات الصفوف المختلفة للفصل الدراسي الثاني 2025، لذا يستعرض" دوت الخليج" خلال تلك التقرير رابط تقييمات الصفوف المختلفة الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط تقييمات الصفوف المختلفة للفصل الدراسي الثاني 2025

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر عن تفاصيل التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية المقررة لطلاب المراحل الدراسية المختلفة خلال الفصل الدراسي الثاني لعام 2025.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور تحميل هذه التقييمات من خلال بوابة التعليم الإلكتروني على موقع الوزارة الرسمي.

ويمكن الوصول إلى التقييمات عبر الرابط التالي: [وزارة التربية والتعليم – بوابة التعليم الإلكتروني](https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning) وذلك من خلال خطوات بسيطة تتضمن:

1. الدخول إلى الرابط المخصص.

2. اختيار المرحلة التعليمية المناسبة.

3. تحديد السنة الدراسية المطلوبة.

4. اختيار الفصل الدراسي الثاني.

5. تحديد نوع المحتوى المراد تحميله.

6. اختيار المادة الدراسية.

7. النقر على أيقونة البحث للحصول على التقييمات المطلوبة.

يتيح هذا النظام للطلاب إمكانية الوصول بسهولة إلى المواد التعليمية والتقييمات، مما يسهم في تعزيز تجربة التعلم وتحقيق الاستفادة القصوى من المحتوى التعليمي الرقمي.