حالة الطقس اليوم الاثنين 10 فبراير 2025.. برودة شديدة وأمطار على بعض المناطق

أحمد جودة - القاهرة - الأرصاد الجوية تحذر من انخفاض درجات الحرارة ليلاً إلى أدنى معدلاتها

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الاثنين 10 فبراير 2025، حيث تسجل درجات الحرارة أدنى معدلاتها خلال الليل والصباح الباكر، إذ تصل إلى الصفر المئوي في سانت كاترين، بينما تسجل القاهرة 12 درجة مئوية، والإسكندرية 11 درجة مئوية.

طقس بارد نهارًا وقارس البرودة ليلًا

تشير التوقعات إلى أن الطقس سيكون:

مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية .

نهارًا على . معتدلًا على شمال الصعيد .

على . مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

على . شديد البرودة ليلًا، مع احتمال تكوّن الصقيع على المناطق الصحراوية والمكشوفة.

كما توقعت الأرصاد الجوية نشاطًا للرياح الباردة، مما يزيد من الشعور بانخفاض درجات الحرارة، مع استمرار غياب أشعة الشمس خلال أغلب فترات النهار.

فرص سقوط الأمطار اليوم

من المتوقع أن تشهد بعض المناطق سقوط أمطار متفاوتة الشدة، حيث:

تتساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري .

على مناطق متفرقة من . تهطل أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

البحر الأحمر: حالته معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 إلى 2 متر .

حالته ، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين . البحر المتوسط: حالته معتدلة، بارتفاع أمواج مماثل يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر.

الأرصاد الجوية تقدم نصائح هامة للمواطنين

نظرًا لانخفاض درجات الحرارة وتحذيرات الأرصاد الجوية، يُنصح:

✅ بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة أثناء الليل والصباح الباكر.

✅ الإكثار من تناول المشروبات الدافئة للحفاظ على درجة حرارة الجسم.

✅ توخي الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية المحتملة على الطرق السريعة والصحراوية.

✅ البقاء في أماكن مغلقة قدر الإمكان لتجنب التعرض للرياح الباردة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في محافظات مصر