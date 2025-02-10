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وزيرة التضامن الاجتماعي تجري جولة مفاجئة لعدد من الوحدات الاجتماعية بالقاهرة

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وزيرة التضامن الاجتماعي تجري جولة مفاجئة لعدد من الوحدات الاجتماعية بالقاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 فبراير 2025 11:33 صباحاً - أجرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي جولة مفاجئة لعدد من الوحدات الاجتماعية والإدارات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وذلك للوقوف على سير العمل بتلك الوحدات والإدارات، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقامت الدكتورة مايا مرسي بزيارة وحدات التضامن الاجتماعي بالمقطم ووحدة الأسمرات للشئون الاجتماعية، حيث أطلعت على سير العمل بها، والخدمات المقدمة للمواطنين داخلها، موجهة بسرعة العمل على تلبية طلبات المواطنين، والعمل على إراحتهم وتذليل كافة العقبات أمامهم.

والتقت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الزيارة عدداً من المواطنين، حيث استمعت لمطالبهم، موجهة فريق عمل الوزارة بدراسة كافة المطالب والعمل عليها، ومنها الراغبين في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة والدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وطالبي الأبحاث الاجتماعية وغيرها من الخدمات

ورافق الوزيرة خلال الجولة كل من الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذ محمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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