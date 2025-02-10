نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الاثنين 10 فبراير 2025 في مصر: انخفاض في درجات الحرارة وتحذيرات من الأرصاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، حيث تسجل القاهرة 12 درجة مئوية، بينما تنخفض في سانت كاترين إلى درجة الصفر المئوي. تفاصيل حالة الطقس اليوم النهار: مائل للبرودة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية .

. معتدل على شمال الصعيد .

. مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. الليل: شديد البرودة على كافة الأنحاء، مع تحذيرات من الصقيع في بعض المناطق .

. تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، خاصة في المناطق الصحراوية وسيناء. فرص سقوط الأمطار: أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري.

من جنوب الوجه البحري. أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري. حالة البحرين الأحمر والمتوسط البحر الأحمر: معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر .

معتدل، وارتفاع الموج من . البحر المتوسط: معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر. درجات الحرارة المتوقعة اليوم في محافظات مصر المحافظة العظمى الصغرى القاهرة 17°C 12°C الإسكندرية 17°C 11°C المنصورة 17°C 10°C كفر الشيخ 17°C 11°C بورسعيد 17°C 12°C الإسماعيلية 18°C 10°C السويس 18°C 10°C العريش 16°C 11°C شرم الشيخ 21°C 13°C سانت كاترين 12°C 0°C الفيوم 18°C 9°C بني سويف 18°C 7°C المنيا 18°C 6°C أسيوط 19°C 6°C سوهاج 20°C 8°C قنا 22°C 9°C الأقصر 21°C 9°C أسوان 22°C 11°C الوادي الجديد 21°C 8°C نصائح هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة بسبب انخفاض درجات الحرارة ليلًا. شرب المشروبات الدافئة للحفاظ على حرارة الجسم. توخي الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والصحراوية. متابعة تحديثات الطقس يوميًا لتجنب أي تقلبات مفاجئة.