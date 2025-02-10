نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة 2025.. خطوة أساسية قبل الامتحانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة 2025، شددت وزارة التربية والتعليم على أهمية استكمال استمارة التقديم الإلكترونية لضمان دخول الطلاب للامتحانات دون عوائق. يتم التسجيل عبر الموقع الرسمي للوزارة حتى 20 فبراير، وقد أكمل أكثر من 50% من الطلاب العملية حتى الآن.

تشمل الاستمارة بيانات الطالب الأساسية، مثل الاسم، رقم الجلوس، الشعبة الدراسية، والمواد المقررة، إلى جانب رفع صورة شخصية حديثة واستكمال بيانات المدرسة والإدارة التعليمية. بعد التسجيل، يجب طباعة الاستمارة وتقديمها للمدرسة مع المستندات المطلوبة، والتي تشمل شهادة ميلاد مميكنة، إيصال سداد المصروفات الدراسية، وصورة من بطاقة الرقم القومي أو بطاقة ولي الأمر. تبدأ المدارس في استقبال الاستمارات من 9 فبراير وحتى 27 من الشهر ذاته.

حذرت الوزارة من الأخطاء الشائعة أثناء التسجيل، مثل إدخال بيانات غير صحيحة أو مشكلات في رفع الصورة الشخصية، مؤكدة توفر دعم فني عبر المدارس والمديريات التعليمية لتصحيح الأخطاء وضمان تسجيل ناجح. يهدف النظام الإلكتروني إلى تسهيل التقديم، ضمان دقة البيانات، وتقليل المشكلات الإدارية المرتبطة بالتسجيل الورقي، كما يتيح للوزارة إعداد لجان الامتحانات وترتيب أرقام الجلوس بسلاسة.

أكدت الوزارة أن الاستمارة ليست مجرد إجراء روتيني، بل خطوة أساسية لضمان دخول الامتحانات، داعية الطلاب غير المسجلين إلى استكمال الإجراءات قبل انتهاء المهلة المحددة لتجنب أي مشكلات قد تؤثر على مستقبلهم التعليمي.