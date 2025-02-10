نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الوزراء: توجيهات بضبط أسعار السلع وتوافرها قبل شهر رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وجه المحافظين بضرورة متابعة ضبط أسعار السلع وتوافرها في الأسواق، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لضمان استقرار الأسواق قبل حلول شهر رمضان المبارك.

متابعة الأسواق وضبط الأسعار

جاءت هذه التصريحات خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل على قناة «الحياة».

وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء شدد على:

ضمان توافر السلع الأساسية بالتنسيق بين المحافظين، وزارة التموين، والقطاع الخاص.

تكثيف جهود معارض «أهلا رمضان» في المدن والمناطق البعيدة عن مراكز المحافظات.

استمرار معارض اليوم الواحد لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

متابعة تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة قبل حلول شهر رمضان.

حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

أشار الحمصاني إلى أن الحكومة تعمل على الانتهاء من تفاصيل الحزمة الجديدة، التي سيتم اعتمادها من رئيس الجمهورية قريبًا، وتشمل:

زيادة الأجور والمرتبات .

. رفع المعاشات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

لدعم الفئات الأكثر احتياجًا. إجراءات اقتصادية إضافية لتحسين مستوى المعيشة.

وسيتم الإعلان عن التفاصيل الرسمية فور اعتمادها من رئيس الجمهورية.

موضوعات أخرى ناقشها مجلس الوزراء

كما تناول اجتماع اليوم عدة ملفات هامة، أبرزها: