نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التعليم" تتيح التسهيلات اللازمة لطلاب الدمج في امتحانات الثانوية العامة 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة التربية والتعليم التزامها بضمان تكافؤ الفرص لجميع الطلاب في امتحانات الثانوية العامة 2025، مع اهتمام خاص بطلاب الدمج وأصحاب الهمم. وشددت الوزارة على توفير بيئة امتحانية مناسبة تراعي احتياجاتهم، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة مع زملائهم.

وأوضحت الوزارة أن طلاب الدمج المستفيدين من هذه الإجراءات يشملون المصابين بإعاقات ذهنية بسيطة، وبطيئي التعلم، وذوي الشلل الدماغي، واضطراب طيف التوحد، ومتلازمة داون، وضعف أو كف البصر والسمع، بالإضافة إلى أصحاب الإعاقات الحركية.

كما أكدت أن الطلاب الذين التحقوا بالتعليم العام بنظام الدمج منذ بداية المرحلة الثانوية، أو تم تحويلهم من مدارس التربية الخاصة بدءًا من الصف الثاني الثانوي، يحق لهم التقدم للامتحانات وفقًا للضوابط المعتمدة.

وفي إطار تسهيل الإجراءات، أوضحت الوزارة ضرورة تقدم أولياء الأمور بطلبات رسمية إلى الإدارة العامة للتربية الخاصة، مرفقة بالمستندات المطلوبة، والتي تشمل إثبات قيد الطالب، تقريرًا طبيًا معتمدًا يحدد الحالة الصحية ونسبة الذكاء، إلى جانب صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر. كما أكدت أنه في الحالات الطارئة الناتجة عن إعاقات حديثة، يُشترط تقديم تقرير طبي حديث صادر عن اللجنة الطبية العليا.

وأكدت الوزارة حرصها على توفير لجان امتحانية مجهزة لطلاب الدمج، وتعيين مراقبين مدربين للتعامل مع احتياجاتهم، فضلًا عن تشكيل لجان متخصصة لمراجعة استمارات الطلاب والتأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة للاستفادة من التسهيلات المتاحة.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الوزارة على تحقيق بيئة تعليمية عادلة وشاملة، تضمن لجميع الطلاب فرصًا متساوية في التعليم والتقييم، مع استمرار تطوير منظومة الامتحانات لتلبية احتياجاتهم وتعزيز فرص نجاحهم.